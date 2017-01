Dacian Ciolos si-a prezentat bilantul: Nu mi-am pus problema sa parasesc tara / Intentia mea e sa vad ce fel de actiune civica pot construi in  jurul Platformei Romania100

Am beneficiat de o sustinere politica relativ volatila in Parlament, ceea ce a ingreunat luarea unor decizii

Presiunile au fost foarte mari ca acest guvern sa demareze reforme si sa intervina in foarte multe domenii, in conditiile in care unele partide se asteptau ca guvernul sa se ocupe de administrarea treburilor curente ale tarii

Au iesit la iveala lucruri ascunse unele de peste 20 de ani

Doar la Sanatate, crizele prin care am trecut si care s-au datorat unor lucruri care nu au fost abordare frontal atunci cand ar fi trebuit - biocidele, lipsa medicamentelor din farmacii, in Educatie - discutiile legate de calitatea doctoratelor, incapacitatea sistemului de a clarifica aceste lucruri

In domeniul Muncii, dincolo de problema salarizarii, apoi problemele legate de somajul cronic in anumite zone

Cu atatea domenii care aveau nevoie de o abordare structurata a reformelor nu aveam cum sa ne limitam doar la gestionarea treburilor curente

Am fost constienti ca nu vom putea deschide toate fronturile de reforma

Cateva rezultate in acest an de guvernare

In discursul de la investire, am spus ca vom incerca sa venim cu un alt mod de abordare a guvernarii - responsabilitate, transparenta, profesionalism

Am transparentizat atat cat e posibil actul guvernamental

Am creat noi platforme de confruntare publica, am creat registrul unic al transparentei intereselor, am declansat un proces de debirocratizare

Ne-am asumat organizarea unor alegeri locale si parlamentare transparente

Pentru prima oara am folosit un sistem de control impotriva votului multiplu care s-a dovedit eficient

Am promis ca vom fi un guvern care va veghea la independenta justitiei

Am spus atunci ca dorim sa continuam trendul ascendent al dezvoltarii economice a Romaniei, sa crestem credibilitatea statului in raport cu mediul economic

Suntem acum cu o crestere economica de aproape 5%, cea mai mare din UE

Au crescut si investitiile straine si cele autohtone

A crescut numarul de locuri de munca, a scazut numarul somerilor cu peste 90.000, o reducere la 4,7%

Am mentinut deficitul bugetar in limitele prognozate

Am atins un nou prag minim al costurilor de finantare externa

Aceste date nu sunt doar cifre, cresterea economica a avut deja un impact pozitiv si in buzunarele romanilor, veniturile lunare pe gospodarie au crescut cu 13% in acest an



Chiar si pensiile au crescut, in ciuda a ceea ce spun unii politicieni

E nevoie de masuri care sa sustina in continuare cresterea numarului de locuri de munca

Am considerat ca cresterea economica nu se poate decreta printr-o hotarare de guvern, e rezultatul unor masuri cumulate si de stimulare a investitiilor

Am venit cu cresteri salariale in Sanatate si Educatie si care au vizat in primul rand corectarea grilelor de salarizare

Despre fondurile europene: s-au absorbit doar peste 7 miliarde de euro. Am accelerat pregatirea cadrului legislativ pentru folosirea fondurilor europene

La transporturi am lucrat in primul rand pentru a debloca proiecte blocate

Acum se lucreaza pentru finalizarea a peste 160 km de autostrada

Am adoptat masterplanul pentru transporturi

Am invatat foarte mult in acest an, in primul rand din criticile indreptate spre guvern

Am incercat sa muncim cu modestie, cu profesionalism

Am incercat sa aratam ca acest mod de guvernare deschis spre interesul public, si nu electoral, ca se poate guverna si in acest fel

Am inteles ca rostul nostru in acest an a fost acela de a pune anumite de seminte de schimbari in societate

Sper si am increderea ca aceste seminte vor da roade in anii ce vin

Am avut o sansa extraordinara sa-mi servesc tara. Voi incerca sa-mi valorific experienta si in anii viitori, in interesul public in Romania

Vreau sa spun foarte clar ca nu mi-am pus problema sa parasesc tara, nu am de ce, intentionez sa ramana in tara

Am deja confirmarea mai multor colaboratori din guvern ca doresc sa gasim o cale de implicare civica pentru a valorifica experienta castigata in acest an

Intrebari:

Veti pleca la SIE?

Ciolos: Sunt speculatii lansate si unii le iau de bune. Nu mi-am pus niciun moment problema, eu nu am competente pentru astfel de responsabilitati

Va veti implica in politica?



Nu exclud dar nu am luat decizia. Eu consider ca de la un astfel de nivel de responsabilitate, un prim ministru face politica intr-un anumit fel. Voi cauta sa vad care e modalitatea cea mai eficienta, dar nu am luat o decizie

Veti discuta cu cele doua partide care v-au sustinut?

Ei stiu ca eu sunt deschis. Probabil ca o discutie asupra modului in care atasamentul la valorile si platforma Romania-100 ar putea fi utila

Ce-i veti spune noului premier?

O sa-i spun dansului direct, ce am avut de spus am spus public deja, sa continue anumite programe, proiecte. Am avut mai multe discutii telefonice cu premierul desemnat, am inteles ca va veni dupa depunerea juramantului la Cotroceni, o sa-l astept, insa am convenit sa avem o discutie mai asezata si mai detaliata maine

Cumintenia Pamantului, ce se intampla cu ea?

Ma mandresc ca mi-am asumat acest proiect, poate ar fi fost mai simplu sa caut doar bani, dar am vrut sa stimulez un interes public al cetatenilor. Rezultatul nu a fost cel asteptat, dar consider ca peste 100.000 de oameni s-au implicat e deja un semna incurajator. Proiectul a fost abordat electoral de unele partide, poate aici am dat dovada de naivicate. In continuare eu cred ca solutii exista



In ce sens va veti implica civic?

O sa vedem care forma cea mai eficienta, intentia mea e sa vad ce fel de actiune civica pot construi in jurul Platformei Romania 100, o sa vedem in perioada urmatoare



Cum vi se par audierile ministrilor de azi?

Nu am fost deloc deranjat ca ministrii pe care i-am propus au fost luati la intrebari, sincer nici nu am urmarit foarte in detaliu audierile de azi pentru ca m-am pregatit pentru aceasta conferinta de presa.



Dl ministru de Finante va gasi o schita de buget?

Asa cum noi am gasit un proiect de buget, si noi lasam un proiect de buget discutat la nivel tehnic de ministerul de Finante, nu la guvern. Exista un astfel de proiect, cu date luate de la Institutul de prognoza, eu stiu ca PSD a prezentat inca din campanie un proiect, nu stiu in ce masura dl Stefan va avea nevoie de acest proiect de buget.



Ati avut o discutie cu Iohannis?

Da, am mai avut discutii telefonice cu dansul, nu am o intalnire stabilita pentru perioada imediat urmatoare dar relatia mea cu dl presedinte a fost una foarte buna in acest an, bazata pe incredere reciproca



















Vom reveni cu amanunte