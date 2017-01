Basescu: Inregistrarile prezentate de Ghita sunt reale, dar sunt editate, ceea ce creeaza confuzii

"Cu privire la aceste inregistrari, fac urmatoarele precizari:1. Inregistrarile au fost facute in cadrul unor discutii private in ultimele luni ale anului 2016;2. Recunosc inregistrarile ca fiind reale;3. Autorul a procedat la editarea inregistrarilor, ceea ce este de natura a crea unele confunzii;4. Nu m-am intalnit niciodata cu judecatoarea Camelia Bogdan si, implicit, nici nu am discutat cu domnia sa dosarul Voiculescu;5. Afirmatiile mele sunt legate de informatii primite de la structurile specializate si nu de la procurori sau judecatori, cu care nu am discutat niciodata dosarul ICA (Voiculescu);6. Inca inainte de terminarea mandatului si, in mod deosebit, dupa terminarea acestuia, am vorbit frecvent in spatiul public, dar si in intalniri private, exemplificand ceea ce eu consideram a fi abuzuri cu elemente din dosare pe care le cunosteam. In acelasi timp, am vorbit, ori de cate ori am avut ocazia, despre nevoia punerii sub control real de catre Parlament a activitatii serviciilor de informatii, si, in mod deosebit, a SRI", noteaza presedinte pe Facebook.