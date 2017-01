Justitia in programul de guvenare: PSD anunta schimbari masive in legislatia penala, infiintarea unui Cartier pentru Justitie si isi propune ridicarea MCV in mandatul actualei Comisii/ Nici un cuvant despre lupta anticoruptie

Tot pe linia modificarilor masive de legislatie se anunta si reinfiintarea Institutului Roman de Criminologie, institutie independenta, “pentru ca impreuna cu Ministerul Justitiei, Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane, Parlamentul Romaniei, reprezentantii sistemului judiciar si facultatile de drept, sa contribuie la elaborarea principalelor elemente de politica penala ale statului roman.”PSD isi mai propunere realizarea Cartierului pentru Justitie – Justice District din Bucuresti pentru a solutiona problema lipsei spatiilor necesare instantelor si parchetelor din Capitala, in cadrul unui proiect de reabilitare urbana derulat in parteneriat cu Primaria Capitalei si ministerul Culturii. La finalul capitolului Justitie din programul de Guvernare, PSD anunta ca isi propune ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in mandatul actualei Comisii Europene.Redam mai jos cele mai relevante puncte din programul de guvernare al PSD, capitolul Justitie:“Incepand cu 2017, vizam modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, astfel incat acesta sa fie asemanator cu cele din statele membre ale UE,din partea acestei puteri ale statului. Si in sistemul judiciar vom aplicaVom aplica de indada deciziile CCR, care nu au fost preluate in legislatia romaneasca si totodata vom initia dezbateri privind adoptarea de catre Parlament aSe va realiza o analiza riguroasa la nivelul penitenciarelor care va viza elaborarea unui program deScopul este crearea de conditii care sa(…) Numarul mare de acte normative adoptate si modificarea frecventa a legislatiei a condus la o pierdere a increderii populatiei in sistemul de drept. Ministerul Justitiei va constitui un compartiment special, cu urmatoarele obiective de realizat in cooperare cu toate profesiile juridice:, incepand de la studiile de impact pana la cunoasterea de catre cetateni si aplicarea de catre autoritatile publiceRestrangerea numarului de acte normative si corelarea cu legislatia europeana.si eliminarea normelor metodologice din legi. (…)(…) Consultarea reprezentantilor sistemului judiciar in vederea identificarii si modificarii acelor acte normative care contribuie la incarcarea artificiala a unei instante de judecata.Consultarea reprezentantilor sistemului judiciar in vederea, precum si publicarea practicii judecatoresti relevante pe paginile de internet ale instantelor de judecata.Consolidarea capacitatii ICCJ de a-si indeplini rolul constitutional de unificator al practicii judiciare prin asigurarea resurselor materiale si umane, inclusiv a unui sediui corespunzator in proiectulprecum si degrevarea ICCJ de competente ce incarca nejustificat activitatea instantei supreme, cum ar fi cele din materia contenciosului administrativ ce consuma aproximativ 25% din resursele institutiei si conduc la numeroase amanari in solutionarea dosarelor.Realizarea Cartierului pentru Justitie – Justice District din Bucuresti pentru a solutiona problema lipsei spatiilor necesare instantelor si parchetelor din Capitala, in cadrul unui proiect de reabilitare urbana derulat in parteneriat cu Primaria Capitalei si ministerul Culturii. (...)(…) Reinfiintarea Institutului Roman de Criminologie, institutie independenta, pentru ca impreuna cu Ministerul Justitiei, Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane, Parlamentul Romaniei, reprezentantii sistemului judiciar si facultatile de drept, sa contribuie la. Efecte: legislatia penala se bucura de stabilitate si sa se evite conflictul cu textele constitutionale referitoare laPromovarea standardelor europene inin acord cu Directiva 346/2016. (...)Luand in calcul progresele Romaniei si atingerea benchmarkurilor, reperele initiale ale MCV, Guvernul si CE vor coopera pentruEste importanta si transpunerea cu prioritate in legislatia nationala a directivelor europene care privesc sistemul judiciar.”