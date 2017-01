Timis: Valul de imbolnaviri cu rujeola ar putea creste. In primele trei zile ale anului am internat 30 de pacienti noi

''In anul 2016 am avut 364 de internari cu diagnosticul de rujeola, dintre care in luna decembrie au fost 124 de cazuri. La ora actuala avem 30 de pacienti internati cu suspiciune de rujeola, sunt cazuri noi, internate in anul nou. Au crescut mult in luna decembrie. Inca nu stim care va fi evolutia, trendul este ridicat. Daca in primele zile ale lunii ianuarie avem deja 30 de pacienti, pana la finele lunii nu se stie cati vor fi'', a declarat, miercuri, dr. Virgil Musta, purtator de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase ''Victor Babes'' din Timisoara.Potrivit medicului, internatii au varste intre sase saptamani si 10 ani, nou-nascutul contaminandu-se de la mama.''In mod normal, daca mama a fost bolnava sau a fost vaccinata, copilul primeste imunitate de la mama pana in luna a sasea. Intamplarea a facut ca mama nu a avut rujeola pana acum, ci a facut boala imediat dupa ce a nascut. (...). Pana la varsta de sase luni, copilul are imunitatea de la mama'', a completat Virgil Musta.Medicul spune ca vaccinul antirujeolic se facea la varsta de 13 luni, dar Ministerul Sanatatii a schimbat protocolul iar acum acest vaccin se face la varsta de 11 luni.''Am avut si cazuri cu complicatii la copii, dar acum nu avem internate cazuri cu complicatii. Pot fi complicatii cu pneumonii, cu supra-infectii bacteriene, otite, angine bacteriene. Sunt doua complicatii foarte severe la rujeola, encefalita si pneumonia data de virus. La ora actuala nu avem copii cu asa ceva. Daca evolutia e buna stau in spital pana intr-o saptamana, cat timp simptomatologia este foarte intensa'', a detaliat dr. Virgil Musta.