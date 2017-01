VIDEO Pensiile s-ar putea mari cu 5,5% in urmatoarea luna. Cati bani vor primi cei care au pensiile sub 1.000 de lei

In cel mult o luna, pensiile s-ar putea mari cu 5,5 procente, iar cele care sunt mai mici de 2000 de lei, vor scapa si de impozitul pe venit de 16%. Toate aceste schimbari sunt prevazute intr-un proiect de lege care va fi votat joi de Camera Deputatilor.Romania are in momentul de fata 5,2 milioane de pensionari. Aproape 3 milioane au pensii sub 1000 de lei. Pentru aceasta categorie, proiectul de lege vine cu o crestere de 16 procente. Pensionarii ar putea primi 144 de lei in plus prin eliminarea impozitului pe venit. Asadar o pensie de 900 de lei de exemplu va ajunge la 1044 de lei.

Pentru cei care au pensii cuprinse intre 1000 si 2000 de lei, adica peste 1 milion de pensionari, cresterea este mai mare. Vor primi in plus 104 lei prin eliminarea contributiilor la sanatate si inca 304 lei prin eliminarea impozitului pe venit. Adica, o pensie de 1900 de lei va ajunge la 2308 lei.

Integral pe Stirile ProTV