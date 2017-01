Ambasadoarea Andreea Pastarnac, propusa ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni, a fost acuzata ca nu s-a implicat in sprijinul insotitorilor victimelor din Colectiv transferate in Israel

Andreea Pastarnac a fost numita in septembrie 2013 ambasador in Israel de catre presedintele de la acea vreme, Traian Basescu.In noiembrie 2015, ambasadoarea a fost acuzata de membri ai comunitatii romanesti din Israel ca nu s-a implicat in sprijinul insotitorilor celor doua victime ale incendiului din Clubul Colectiv care au fost transferate la un spital din Tel Aviv. In replica, ambasada a sustinut ca a facut demersurile necesare pentru sprijinul acestora.Chestionat in continuare ce a stat la baza numirii Andreei Pastarnac la conducerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, in conditiile in care a fost implicata in trecut intr-un scandal legat de tragedia din Colectiv, liderul social-democratilor a spus ca aceasta este foarte apreciata in Israel, unde a fost ambasador."Eu am fost in Israel si am avut multe discutii cu comunitatea de romanilor din Israel, vreau sa va spun ca doamna ambasador este foarte apreciata. Asta am vazut-o eu, este apreciata si in mediul diplomatic si in comunitatea de acolo. De asemenea, cred ca e important, e apreciata de catre premierul Israelului si de catre guvernul israelian", a afirmat Liviu Dragnea, intrebat cum comenteaza faptul ca Andreea Pastarnac a fost implicata in trecut intr-un scandal legat de tragedia din Colectiv.