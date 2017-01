Cine este Florian Bodog, noul ministru al Sanatatii: Manager din sistemul de sanatate ajuns senator, decan cu probleme academice si confruntat cu suspiciuni de plagiat

Noul ministru al Sanatatii, Florian Dorel Bodog, senator si fost secretar de stat in ministerul pe care de acum il va conduce, a cunoscut o ascensiune profesionala rapida in ultimii ani. De profesie medic chirurg, decan al Facultatii de Medicina si Farmacie la Universitatea din Oradea, s-a confruntat in ultima perioada cu suspiciuni de plagiat si de nereguli privind activitatea sa academica, suspiciuni vehiculate indeosebi de presa locala si pe care le-a respins declarativ. Tot in ultimul an, a criticat constant guvernul tehnocrat si in special deciziile ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu.