Igor Dodon a semnat decretul privind retragerea cetateniei moldovenesti pentru Traian Basescu

In document nu se face nicio referire la sotia fostului presedinte, Maria Basescu.Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, pentru Agerpres, ca a aflat din presa despre faptul ca i s-a retras cetatenia moldoveneasca, sustinand ca aceasta hotarare arata ca presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, ii este teama de el."Am aflat din presa, nu m-a informat nimeni. (...) Ce parere sa am alta decat ca un presedinte promoscovit retrage cetatenia unui cetatean al Republicii Moldova doar pentru ca nu gandeste ca el. Or, eu nu o sa pot gandi ca un bolsevic niciodata", a afirmat Basescu.El a sustinut ca va analiza posibilitatea de a ataca in instanta aceasta decizie."O sa vad ce se poate face din punctul acesta de vedere, dar conform Constitutiei, presedintele Republicii Moldova are drepturi foarte largi, din acest punct de vedere, nu stiu daca se poate face ceva in instanta. Cert este ca lui Dodon ii este teama, asta arata decizia lui, ii este teama de Basescu", a adaugat fostul sef de stat."El e un prorus, ar vrea ca cetatenii Republicii Moldova sa linga ghetele Moscovei inca 100 de ani de acum inainte asa cum au fost obligati sa o faca de la integrarea Republicii Moldova in Uniunea Sovietica. Dodon nu tine cont de istoria acestui pamant romanesc. Voi lupta politic si voi incerca sa vad daca prin avocati poate fi atacat decretul in instanta", a mai spus Basescu, pentru TVR.Imediat dupa ce a fost ales, Igor Dodon anunta, in 26 decembrie, la ProTV Chisinau, ca ii va retrage cetatenia lui Traian Basescu."Acest decret, care a fost semnat cu incalcarea legislatiei - toate avizele de la toate institutiile au fost negative, decretul a fost emis cu incalcarea legislatiei - de aceea acest decret pana la Anul Nou va fi anulat", a declarat atunci Igor Dodon.Pe 3 noiembrie, Traian Basescu si sotia sa, Maria, au depus juramantul de cetateni ai Republicii Moldova la Ambasada de la Bucuresti, iar pe 13 noiembrie au votat in cadrul alegerilor prezidentiale.