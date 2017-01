PROFIL Cine este Adriana Petcu, propusa de PSD pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor

"Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie penala de catre PETCU ADRIANA, Director in cadul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita, Jud. Buzau. In exercitiul functiei de director, PETCU ADRIANA a semnat o adresa transmisa Administratiei Nationale "Apele Romane" - (A.N.A.R.), prin care s-a propus includerea sa in componenta grupului de lucru al Proiectului "SIGMA FOR WATER - Identificarea problemelor si masurilor necesare in vederea analizei posibilitatii de refacere a zonei umede la confluenta raului Calmatui cu fluviul Dunarea", in baza careia persoana evaluata a fost incadrata in functia de project officer in cadrul proiectului. Pe perioada de implementare a proiectului, PETCU ADRIANA a obtinut venituri in suma 27.086 Lei. Avand in vedere cele de mai sus, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau in vederea verificarii indiciilor privind savarsirea de catre PETCU ADRIANA a infractiunii de conflict de interese, prevazuta de art. 301 din Codul Penal al Romaniei, potrivit caruia "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica", se arata intr-un comunicat ANI emis in decembrie 2014.In instanta, Adriana Petcu a castigat procesul.Adriana Petcu detine functia de director in cadul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita, Jud. Buzau, incepand cu data de 01 martie 2010.