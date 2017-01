Cine este Florin Iordache, inginerul – jurist propus de PSD la ministerul justitiei. A facut parte din grupul restrans care a dirijat episodul Martea Neagra

Potrivit unui portret realizat de Gandul in decembrie 2013, Florin Iordache a fost prezentat chiar "omul din umbra" care a coordonat Martea Neagra: "Deputatul Florin Iordache (PSD) este <<omul din umbra>> care a coordonat in Parlament modificarile aduse Codului Penal de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor si aprobarea proiectului de lege privind amnistia si gratierea. Desi nu ocupa oficial functia de lider de grup al PSD, Iordache este cel care supravegheaza toate miscarile din Parlament ale social-democratilor in privinta proiectelor legislative. Toate proiectele importante sau delicate pe care pesedistii vor sa le adopte in Parlament sunt lasate de premierul Ponta in sarcina deputatului Iordache, sustin surse parlamentare. Iordache se afla la al patrulea mandat de parlamentar, fiind un apropiat al lui Adrian Nastase si al premierului Victor Ponta. La inceputul sesiunii parlamentare, Iordache a dorit sa preia sefia Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, au afirmat sursele citate. Din cauza impartirii pe baza de algoritm, PSD a cedat sefia Comisiei celor de la PC, care l-au nominalizat pe Bogdan Ciuca. In aceste conditii, pentru a prelua sefia unei Comisii, Iordache a fost redirectionat catre comisia de Munca, unde a fost instalat presedinte. In Parlament, Iordache este omul care se ocupa de toate proiectele de lege sau problemele delicate promovate de PSD sau indirect, de premierul Victor Ponta. Biroul de comanda este la presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, unde de cele mai multe ori social-democratii se intalnesc in formula Ponta - Zgonea - Iordache - Sarbu."

Studii si specializari1985: Univ. Craiova - Fac. de Mecanica - inginer2002: Univ. Craiova - Fac. de Drept - jurist2004: Institutul National de Administratie - cursuri postuniversitare;2004: Institutul National de Administratie - masterat2006: Univ. "Nicolae Titulescu", Bucuresti, masterat2006: Colegiul National de Aparare, cursuri postuniversitare;2007: doctorat, "Relatii economice internationale"2008: Institutul Diplomatic Roman - cursuri postuniversitareActivitate profesionala1985 - 1989: inginer Fabrica de Mobila Caracal1989 - 1996: ing. sef - Director SAFAR S.F.6 Caracal1996 - 2000: viceprimar - Primaria Caracal2000 - 2004: deputat2004 - 2008: deputatFunctii, activitati intr-un partid politic1996 - 2000: Partidul Socialist - presedinte Organizatia judeteana Olt2000 - prezent: PDSR/PSD - vicepresedinte Organizatia judeteana Olt (sursa: site-ul Camerei Deputatilor)ca Florin Iordache a facut parte din grupul restrans de parlamentari PSD care au planuit sa modifice peste noapte legi esentiale din justitie, episod cunoscut sub numele de "Martea Neagra". USL a incercat sa promoveze in urma cu patru ani legea amnistiei si modificari la Codul Penal care urmau sa acorde super-imunitate demnitarilor si baronilor locali. USL a schimbat definitia "conflictului de interese", a scos parlamentarii si presedintele din randul Functionarilor publici si a micsorat termenul de prescriptie speciala., Florin Iordache s-a remarcat prin mai multe proiecte de legi menite sa slabeasca justitia. De pilda, Iordache a propus, in 2013, modificarea legii 51/1991, prin care procurorii nu mai pot utiliza in dosarele de coruptie interceptarile realizate pe mandate de siguranta nationala. Beneficiarii unei asemenea modificari sunt inculpatii din dosarele de coruptie care contin interceptari pe mandat de siguranta nationala. Iordache a depus la Comisia Juridica de la Senat urmatorul amendament: "Art.129 - (1) Datele si informatiile de interes pentru securitatea nationala, rezultate din activitatile autorizate, daca indica pregatirea sau savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, sunt retinute in scris si transmise organelor de urmarire penala, potrivit Codului de procedura penala, cu propunerea de declasificare, dupa caz, totala sau in extras, potrivit legii, a incheierii si a mandatului prevazute la art.125. Convorbirile sau comunicarile interceptate se ataseaza procesului-verbal prevazut in art.61 din Codul de procedura penala numai in masura in care acestea au vizatinfractiuni contra securitatii nationale prevazute de Codul penal si de legi speciale". Contactat de Gandul, deputatul Florin Iordache nu a dorit sa explice motivele pentru care a propus acest amendament. ￯Daca l-am propus, l-am propus. De ce sa iti explic tie? Nu am ce sa iti explic￯, a declarat deputatatul PSD.Florin Iordache se numara printre initiatorii legii care le asigura avocatilor superimunitate. Atat Iordache cat si ceilalti initiatiori sunt, majoritatea, avocati parlamentari. Legea a fost adoptata de Parlament in octombrie 2016. Vezi aici detalii In octombrie 2015, Iordache, pe atunci vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a fost audiat in calitate de martor in dosarul in care fostul presedinte al Camerei de Cormert, Mihail Vlasov, este acuzat ca i-a cerut unui deputat sa-i sustina interesele. Sotia lui Florin Iordache este Magdalena Iordache, fost judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A facut parte din completul care l-a achitat pe fostul premier Adrian Nastase in dosarul Matusa Tamara. Iordache este considerat drept unul dintre apropiatii fostului premier.