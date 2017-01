PROFIL Cine este Ionut Vulpescu - propus de PSD la conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale

Ionut Vulpescu s-a nascut pe 17 iunie 1976, la Targoviste. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucuresti, are un master in Doctrina si Cultura si un doctorat in Filosofie, potrivit informatiilor de pe blogul sau In perioada 2007-2008, a fost consultant in domeniul teologiei la redactarea Dictionarului Enciclopedic Britannica - Editura Litera International.In 2009, a fost vicepresedinte - Coordonare dezbateri tematice Clubul de la Bucuresti.In perioada 2000-2004, a fost expert la Departamentul de Cultura - Culte din cadrul Administratiei Prezidentiale.Din 2004, a fost consilierul fostului presedinte Ion Iliescu, in prezent presedinte de onoare al PSD. A fost secretar executiv al PSD, desemnat cu strategiile politice.In septembrie 2012, a fost numit, de catre premierul Victor Ponta, membru al consiliului de conducere al ICR, fiind revocat din functie la 28 ianuarie 2013, dupa castigarea unui mandat de deputat in Parlamentul Romaniei.In urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, a obtinut un mandat de deputat, fiind ales in circumscriptia electorala nr. 42 Bucuresti, colegiul uninominal nr. 13. Membru al Comisiei pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor, Ioan Vulpescu a fost ales, in cadrul Comisiei de Cultura a APCEMN, desfasurata la Tbilisi, Georgia, in decembrie 2013, presedinte al Comisiei pentru cultura, educatie si probleme sociale a Adunarii Parlamentare de Cooperare Economica a Marii Negre, potrivit Agerpres.In perioada decembrie 2014- noiembrie 2015, Ionut Vulpescu a ocupat fotoliul de Ministru al Culturii in Guvernul Ponta.Radu F. Alexandru, vicepresedinte PNL si co-presedinte al Comisiei de Cultura PNL, l-a acuzat pe Vulpescu ca a adus Ministerul Culturii "in coma" si i-a cerut demisia.Radu F Alexandru il acuza atunci pe Vulpescu ca nu finanteaza in mod corespunzator institutiile de cultura, nu a progresat cu Codul Patrimoniului Cultural - un document care ar oferi o bruma de protectie patrimoniului construit - si ca nu mai exista niciun compartiment care sa aiba ca obiect de activitate protejarea si punerea in valoare a culturii minoritatilor nationale. Citeste aici mai mult. In septembrie 2012, Ioan Vulpescu si-a lansat cartea "Din tara in care stanga e Cartu si dreapta e Lacatus", care cuprinde eseuri si cronici sportive.Potrivit informatiilor de pe blogul sau:Orientare politica: "La stanga, unde e inima"Seriale TV: Seinfeld, Two and a Half Men, Californication, Dr. House, Mad Men.Filme: Stan si Bran, Casablanca, La dolce vita, Zorba Grecul, Ghepardul, Forrest Gump, Parfum de femeie, Braveheart, Gladiatorul, American Beauty.Echipe: Universitatea Craiova, FC Liverpool, AS Roma, Argentina Seleccion, Echipa de rugby din Fidji, USL.