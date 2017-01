​​PROFIL Cine este Sevil Shhaideh, propunerea PSD pentru fotoliul de ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Sevil Shhaideh este casatorita cu un cetatean sirian - Akram Shhaideh, despre care Rise Project a scris ca este un aparator al regimului presedintelui Bashar Al Assad, acuzat de ONU de crime impotriva propriului popor. HotNews.ro a scris ca pe langa faptul ca sotul lui Sevil Shhaideh a ocupat functii guvernamentale in regimul Assad, si fratii lui au legaturi cu regimul de la Damasc, iar acest lucru pare sa fi contat in decizia de respingere a propunerii PSD.Sevil Shhaideh a fost in 2015, timp de sase luni ministrul al Dezvoltarii regionale, preluand mandatul chiar de la Liviu Dragnea ce demisionase in mai 2015 ca urmare a condamnarii din prima instanta in dosarul Referendumului. Anterior, a fost secretar de stat in Ministerul Administratiei Publice si Dezvoltarii Regionale din 2012, iar inainte de Ministerul Dezvoltarii, a fost director de servicii in cadrul Consiliului Judetean Constanta, un apropiat al fostului baron PSD Nicusor Constantinescu. Shhaideh a fost primul ministru post-decembrist care a depus juramantul cu mana pe Coran.Sevil Shhaideh este un apropiat al lui Liviu Dragnea, dar si a fostului baron PSD de Constanta, Nicusor Constantinescu. Potrivit Pro TV, Liviu Dragnea si Nicusor Constantinescu i-au fost martori la cununia din 2011, cu sirianul Akram Shhaideh, al doilea sot.Sevil Shhaideh s-a nascut la 4 decembrie 1964 si a absolvit Facultatea de Planificare Economica si Cibernetica din cadrul Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti in 1987.A urmat o serie de cursuri de perfectionare: expert in administratie publica (USAID, Washington DC, SUA, 1995) si manager ONG (USAID, Washington DC, SUA, 2001), manager de proiect (Oracle University, 2002 si PM Solutions Romania, 2004), auditor (TUV Institution, 2003).Are o diploma de Master in Managementul Proiectelor de Afaceri, obtinuta in cadrul Facultatii de Stiinte Economice a Universitatii ''Ovidius'' (2005-2007).Si-a inceput cariera profesionala ca analist programator in cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Constanta (1987-1991), a devenit, apoi, manager Sisteme Informatice in cadrul Directiei de Munca si Protectie Sociala a judetului Constanta (1991-1993) si director Sisteme Informatice in cadrul Consiliului Judetean Constanta (1993-2007).A ocupat functia de coordonator responsabil cu elaborarea amendamentelor legislative cu privire la actele normative ce reglementeaza administratia publica locala in cadrul Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) si de director general, Directia Generala de Proiecte, Consiliul Judetean Constanta (2007-2012).Este presedinte al Asociatiei Nationale a Informaticienilor din Administratia Publica (ANIAP) din 2000, potrivit Agerpres.Sevil Shhaideh este martor în dosarul de corupție privind scoaterea de informații/documente clasificate secret de stat din DNA referitoare la firma Tel Drum, scria jurnalista Sorina Matei pe blogul sau in 2015. Acele documente ar fi trebuit, potrivit anchetatorilor, să intre în posesia lui Liviu Dragnea, prin intermediul lui Valentin Preda, un alt apropiat de-al său.Printre cei 9 inculpați pentru fapte de corupție, dosarul 435/P/2012 îi vizează în principal pe Emil Manolachi, ofițerul de poliție judiciară care ulterior a fost dat afară din DNA, care a recunoscut faptele și care a fotografiat cu un aparat, scos din DNA și înmânat informațiile referitoare la firma Tel Drum cuprinse în dosarul penal 67/P/2012 apropiatului lui Liviu Dragnea și pe Valentin Preda, prins pe 19 Februarie 2012 de procurori în timp ce avea documentele la el – aparatul foto care conținea informațiile- și urma să intre în ministerul Dezvoltării ca să se întâlnească cu Liviu Dragnea, mai scrie Sorina Matei.Sevil Shhaideh, actual secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, detine un apartament de 47 mp in Constanta, potrivit declaratiei de avere depuse la inceputul anului 2016. Sotul acesteia detine insa mai multe apartamente in Siria, cel mai recent dobandit in 2013. Sevil Shhaideh avea in cont la data depunerii declaratiei 422.129 lei.In 2015, Sevil Shhaideh a avut venituri de circa 41.000 de euro.Potrivit declaratiei de avere depusa in 10 februarie 2016, aceasta detine:- un apartament de 47 mp cumparat in 1994 in Constanta, detinut 100% de Shhaideh Sevil (Sumanariu);Shhaideh Akram, sotul acesteia, detine urmatoarele proprietati:- un apartament de 95 mp, in Siria, dobandit in 1993, detinut 50%-50% cu Kigham Sobh;- un apartament de 145 mp detinut in Damasc, Siria, dobandit in 2003;- un apartament de 180 mp, detinut in Damasc, Siria, Dobandit in 2013.Potrivit aceluiasi document Shhaideh Sevil detine 422.129 lei intr-un cont curent la Raiffeisen BAnk. SOtul acesteuia are in cont 164.459 lei, in alt cont, la aceeasi banca.Aceasta a acordat in nume propriu un imprumut de 20.000 euro lui Chhide BAchir.Aceasta are si un credit de 60.000 lei luat in 2012 si scandent la finalul lui 2017 la BRD Groupe Societe Generale.In 2015 aceasta a avut un venit de 185.517 lei circa 41.000 de euro:- 30.647 - secretar de stat MDRAP- 61.901- ministru MDRAP;- 92.969 - membru CIFGA EXIMBANK;Sotul a avut un venit de:- 21.680 lei RAJDP Constanta;- 13.982 RAJA SA;Potrivit declaratiei de interese, este actionar la COREMAR - CUPON GRATUIT si SC ROSYR INTERNATIONAL SRL - radiata. Si sotul a fost actionar la ultima firma, potrivit declaratiei de interese depusa in 2014.