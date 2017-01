165.000 de romani au cheltuit peste 40 milioane euro pe vacante de Revelion in tara si in strainatate

Acestia au cheltuit in afara tarii, doar pentru servicii turistice, peste 6 milioane euro, suma cu 23% mai mare fata cea din anul anterior."Chiar daca sfarsitul de an a fost marcat de evenimente politice, economice si sociale atat pe plan intern, cat si extern, acestea nu i-au mai afectat pe turistii romani la fel ca in anii anteriori, ceea ce a determinat cresterea circulatiei turistice in preajma sarbatorilor de iarna", precizeaza Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc.Destinatiile din Romania au continuat sa fie cele mai preferate, tendinta care se va pastra pe tot parcursul anului 2017, pe fondul turbulentelor internationale si a sigurantei pe care o ofera Romania ca destinatie de vacanta, sustin jucatorii din turism."Evenimentele din ultima parte a acestui an nu au influentat turistii romani si nu au existat saderi pentru rezervarile de Revelion in statiunile din tara, comparativ cu anul trecut. Ca de obicei, destinatiile cu traditie au fost arhipline, inregistrandu-se la nivel national o crestere a numarului de turisti cu 7% fata de anul trecut", a precizat Federatia Patronatelor din Turism.Peste 29.000 de romani au ales sa petreaca sarbatorile de iarna in statiunile balneare, in crestere de 3,5%, fata de anul trecut. Cresteri s-au inregistrat si in Delta Dunarii, dar nu si pe litoral.In continuare, cel mai mare numar de locuri vandute de Revelion se inregistreaza in turismul rural. Astfel, 55.000 de turisti au preferat sa-si petreaca noaptea dintre ani la pensiuni, in crestere cu 5% fata de anul trecut.Cresteri s-au inregistrat si in zonele montane, unde 38.000 de persoane au optat sa-si petreaca vacanta de Revelion la munte, in crestere cu 5% fata de anul trecut.Pentru ofertele de Revelion ale hotelurilor din marile orase ale Romaniei au platit peste 35.000 de persoane, in crestere cu 16% fata de anul anterior."In ceea ce priveste tarifele percepute in perioada sarbatorilor, se constata ca acestea au crescut fata de anul anterior cu o medie de 6%. Astfel, romanii au cheltuit peste 154 milioane de lei pentru achizitionarea pachetelor de Revelion in tara, in crestere cu 8% fata de anul anterior", arata FPTR.Cele mai cautate zone au fost Valea Prahovei, Poiana Brasov, Paltinis, Ranca, Straja, Calimanesti, Felix si zonele traditionale rurale Bran-Moieciu, Maramures, Bucovina.De asemenea, romanii care au ales sa isi petreaca vacanta de sarbatori in strainatate au avut de ales intre destinatii de schi si sporturi de iarna, pachete turistice de tip city-break in orase europene si destinatii exotice indepartate."Chiar daca au beneficiat de un numar mai mic de zile libere, aproape 10.000 de turisti romani au apelat la agentiile de turism pentru petrecerea Revelionului in strainatate", spun reprezentantii patronatului.Astfel, numarul celor care au petrecut sarbatorile de iarna in alte tari a crescut cu aproximativ 22% fata de anul 2016, acestia cheltuind cu 23% mai mult fata de anul trecut. Cei mai multi si-au cumparat pachete pentru destinatii de schi si sporturi de iarna in Austria, Franta, Italia, Slovenia si Bulgaria."Se mentine, in schimb, un interes scazut pentru destinatii tip city-break, precum si disparitia solicitarilor pentru tarile din zona Orientului apropiat si mijlociu, compensate de cresterea interesului pentru destinatii indepartate", mai arata patronatele din turism.In schimb, au aparut destinatii noi de Revelion in preferintele turistilor romani, precum Bahamas, Jamaica, Australia, Africa de Sud, Vietnam, Dubai. S-a inregistrat un interes crescut pentru Republica Dominicana, Maldive, Singapore, Mauritius si Thailanda.Pe finalul acestui an s-a mentinut trendul organizarii pe cont propriu a vacantelor, astfel numarul turistilor romani care isi cumpara servicii turistice folosind sisteme de rezervari online este in continua crestere. Acestia rezerva in special bilete de avion si cazari in destinatii externe, renuntand la serviciile de masa si agrement, specifice perioadei.