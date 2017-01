Un adolescent in varsta de 15 ani, accidentat pe partia Lupului din Poiana Brasov

Adolescentul are traumatism cranio-cerebral si suspiciune fractura de membru superior, este constient si va fi transportat la Spitalul de copii. Tot marti, o fetita de cinci ani a fost lovita la cap pe partia Bradul, potrivit sursei citate.Partia Lupului si partiile Subteleferic si Kanzel sunt considerate cele mai dificile dintre cele sapte din statiune. Partia Lupului are o lungime de 2.605 metri si o diferenta de nivel de 728 de metri. Partia Bradul este considerata o partie usoara, cu o lungime de 430 de metri si o diferenta de nivel de 71 de metri. Partia are instalatie de nocturna, instalatie de teleschi si este una dintre cele mai aglomerate din Poiana Brasov.In primele doua zile ale acestui an, echipajele SMURD si ale Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Brasov au avut un numar de 44 de interventii pe partiile de schi din Predeal, Poiana Brasov si Bran, fiind asistate un numar de 49 de persoane.