Raluca Pruna: Strategia muncii oneste, in slujba cetateanului, cu responsabilitate fata de banul public, cu transparenta in decizii, pare deocamdata minoritara. Manipularea grosolana face rating

"Am aratat in acest an ca se poate guverna si altfel. Si ca lipseste, poate, doar curajul de a face pasul inainte si de a cere fiecare dintre noi, in fiecare zi, peste tot, o buna guvernare pentru aceasta tara. Am invatat insa in acest an ca suntem mai multi decat cred ei, cei care au excelat doar in clientelism si lipsa de performanta", mai spune ministrul Justitiei.Anul trecut, intr-o vineri, pe 31 decembrie, tot pe la ora aceasta, eram in birou la Ministerul Justitiei, in asteptarea listei cu lucrari stiintifice elaborate in penitenciar. Lista pe care conducerea de la acel moment a Administratiei Nationale a Penitenciarelor amana cu obstinatie sa o trimita.Acum e o vreme a bilantului. Cum a fost anul 2016 si ce am reusit sa fac? La ce au folosit multele nopti tarzii la minister, miile de ore de munca, zecile de ore pe drumurile patriei intre penitenciare, instante, parchete, birouri de probatiune, sutele de ore pentru avizarea actelor normative inainte sa intre in sedintele de guvern cu avizul de legalitate, alte sute pentru proiectele ministerului sau alte cateva sute in intalniri de lucru? Raspunsul e mai complex decat mi-as dori, dar voi incerca sa-l dau cu onestitate.Mi-as fi dorit ca mesajul echipei guvernamentale din care fac parte sa fi ajuns in mai mare masura la publicul pe care l-am servit. Spun bine: l-am servit. Pentru ca aceasta este guvernarea responsabila - a fi in slujba cetatii care te investeste cu incredere. Strategia muncii oneste, in slujba cetateanului, cu responsabilitate fata de banul public, cu transparenta in decizii, cu respect fata de colegii din subordine, pe care ii conduci prin puterea exemplului si nu prin cultura fricii, pare deocamdata minoritara. In schimb, fac rating manipularea grosolana, minciuna cu cat mai gogonata cu atat mai credibila si injuriile, calomniile, decredibilizarea prin repetarea obsesiva a injuriilor si calomniilor. Lista acestora e lunga, prea bine cunoscuta si nu mai merita reluata acum.Cred ca puteam explica mai bine ce si cat facem, cat si cum reparam greseli de sistem acumulate in ani. Am presupus ca e de ajuns sa ne facem treaba contra cronometru, fara sa pierdem timp raspunzand atacurilor nerusinate.Sunt convinsa ca, pe termen mediu, semintele plantate de noi in acest an vor da roade. Sunt sigura ca acest alt fel de a sluji cetatea este mana castigatoare. Nu imediat, dar foarte curand. Sunt sigura ca solul este mai fertil decat cred politicienii de cariera (cei binecunoscuti,, nu ca noi, cei multi, anonimi, cu cariere cinstite si muncite).Sa nu uitam ca, acum mai bine de un an, aceiasi politicieni care au patronat timp de 25 de ani stagnarea, hotia si risipa fugeau de responsabilitatea formarii unui guvern. Aceasta responsabilitate de care altii s-au ascuns ne-a revenit noua, catorva profesionisti dintre multii profesionisti necunoscuti ai acestei tari.Am aratat in acest an ca se poate guverna si altfel. Si ca lipseste, poate, doar curajul de a face pasul inainte si de a cere fiecare dintre noi, in fiecare zi, peste tot, o buna guvernare pentru aceasta tara. Am invatat insa in acest an ca suntem mai multi decat cred ei, cei care au excelat doar in clientelism si lipsa de performanta.Bilantul meu la Ministerul Justitiei este public. Si, pentru ca am investit 14 luni grele si foarte intense pentru a face atatea lucruri, promit ca voi monitoriza ceea ce s-a castigat si ceea ce se va intampla in continuare. Pentru ca am invatat ca atacurile murdare nu trebuie lasate fara raspuns, voi denunta cu tarie orice minciuna despre acest mandat.Campania electorala a trecut si vom depasi in curand momentul promisiunilor. Vine vremea faptelor si, de aici inainte, vom vedea daca si cat se va construi mai departe. Justitia este o miza mare si ne priveste pe absolut toti. Cred ca sistemul judiciar din Romania este matur si sper sa apere cu strasnicie tot ce s-a castigat cu greu, in ani multi.Sunt asadar increzatoare, deloc naiva, raman implicata si stiu ca suntem multi. Eu cred ca Romania merita mult mai mult, ca Romania suntem noi, cei multi, necunoscuti, care ne facem treaba onest.Mai jos, este bilantul pe scurt al unui an lung si dens. Bilantul detaliat poate fi citit aici: http://bit.ly/2hBNicx Multumesc colegilor din Ministerul Justitiei, care formeaza o insula de excelenta in administratia publica din Romania, precum si echipei mele de secretari de stat si consilieri. Fara munca si dedicarea lor, realizarile acestui mandat nu ar fi fost posibile.Va doresc tuturor un an nou bun, cu sanatate si incredere in puterea fiecaruia de a schimba Romania in bine!