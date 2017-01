Citeste pe Stirile ProTV

Pentru al doilea an la rand, Dubai a fost desemnat cel mai scump oras in care sa va petreceti noaptea de Revelion. Cam 500 de euro de persoana, mai mult decat ati fi cheltuit la New York sau Sidney.

Cei din Dubai au tras lozul cel mare: 15 milioane de turisti vin anual sa vada minunile si cheltuiesc cel putin 10 miliarde de euro.

Cel mai inalt, cel mai mare, cel mai stralucitor, sunt etichete pe care Dubaiul le poarta cu mandrie. Arabii au mizat pe apetitul turistilor pentru maretie, cand au ridicat din nisip orasul stralucitor de acum si n-au gresit deloc. E drept, au cheltuit pentru asta 350 de miliarde de dolari, dar sumele pe care reusesc acum se ia de la vizitatori sunt halucinante.

Integral pe Stirile ProTV