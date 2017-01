Liviu Dragnea: In primul trimestru guvernul va adopta Legea preventiei, relatia dintre stat si mediul de afaceri trebuie schimbata complet

Liderul PSD a afirmat ca "relatia dintre stat si oamenii de afaceri trebuie schimbata complet" in asa fel incat "statul sa nu mai fie agresiv cu firmele". In acest scop, in primul trimestru din acest an se va adopta Legea preventiei, astfel incat "nimeni sa nu mai primeasca o masura punitiva inainte sa aiba o masura de preventie".Dragnea s-a intrebat, in conditiile in care "partea covarsitoare din venituri este facuta de oamenii de afaceri", daca "trebuie sa avem un stat care sa-i pedepseasca, sa le inchida firmele, sa-i trimita in puscarie".Pentru aceasta se va infiinta un "minister al lor, care sa comunice cu ei si sa fie placa turnanta in relatia dintre mediul de afaceri si ministerele de linie" - Ministerul pentru Intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si antreprenoriat, a spus Liviu Dragnea.De asemenea, va exista un minister separat pentru Ape si Paduri, a anuntat Dragnea, care a adaugat ca este necesara demararea unui "mare program de reimpadurire".In ceea ce priveste investirea noului guvern, marti vor avea loc birouri permanente la Camera si la Senat prin care se stabileste convocarea sesiunii extraordinare, iar miercuri dimineata sunt programate audierile in comisie, astfel incat "in jurul dupa-amiezii" sa aiba loc prezentarea programului de guvernare, a ministrilor si dezbaterile.PSD propune presedintiei ca votul de investitura sa aiba loc miercuri la ora 19, astfel incat miercuri seara sa aiba loc prima sedinta de guvern in care sa se adopte ordonanta de organizare.Intrebat daca a reusit intre timp sa discute cu presedintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a precizat ca i-a trimis acestuia un SMS sambata seara, "de la multi ani", si a primit "un raspuns civilizat de la multi ani, ca doi oameni de stat".Liviu Dragnea a precizat ca va participa la ceremonia de investitura de la Palatul Cotroceni si a precizat ca guvernul Grindeanu nu va fi format din "oameni politici de mare anvergura care sa foloseasca posturile pentru proiecte sau imagini personale", in conditiile in care PSD este responsabil pentru programul de guvernare cu care a castigat alegerile.In acest sens, fiecare ministru va fi monitorizat de premier, de la partid si de Parlament, a subliniat Dragnea.Potrivit acestuia, ALDE va primi patru ministere.Seful PSD a precizat ca isi doreste ca dupa 27 sa rupa "teama de stat, de sistem"."Sa se sperie hotii din Romania, coruptii adevarati, dar parca as vrea sa nu mai vad oamenii de afaceri speriati ca li se poate intampla orice sau oamenii simpli ca pot fi luati oricand", a explicat acesta.Intrebat daca se teme ca tehnocratii au cheltuit sau vor cheltui banii pe ultima suta de metri si ca vor gasi visteria goala, Dragnea a zi ca nu e posibil acest lucru. "Avem date din ministere si putem sa facem bugetul", spune Dragnea incercand sa incheie subiectul, dar moderatoarea insista ca Ciolos, Iohannis, tehnocratii etc. vor goli visteria si PSD-ul va fi blocat."Vrem o relatie normala cu dl Iohannis si sper ca dansul sa actioneze normal si sa nu ne blocheze proiectele de dragul de a le bloca. In caz contrar, vom reconsidera natura relatiilor", a continuat Dragnea.Moderatoarea insista: "Daca domnul Iohannis va incerca in Parlament o negociere similara cu cea incercata cu domnul Tariceanu?! Cum veti reactiona?" Dragnea raspunde ca nu crede in aceasta miscarea.Liderul PSD, raspunzand unor intrebari similare, spune ca nu exista presiuni in partid pentru suspendarea presedintelui, dar crede ca a fost un moment critic cand erau decisi sa-l suspende."In studio la noi ati declarat ca daca PSD-ul va ajunge la guvernare Justitia va fi egala pentru toata lumea...", vine intrebarea moderatoarei.Dragnea vorbeste de o lege privind raspunderea magistratilor, corelarea anumitor legi, ca e nevoie de discutii pe aceasta tema, fara tabuuri, dar avertizeaza ca aceasta dezbatere trebuie lansata curand si nu va dura "la nesfarsit"."Multi judecatori se tem sa ia decizii impotriva propunerii procurorilor deoarece se gandesc ca pot fi ei maine in boxa acuzatilor. Propun infiintarea unei divizii speciale de procurori care sa ancheteze doar magistrati si sa nu mai poata face asta orice judecator. E nevoie de un echilibru. Am vorbit cu mai multi oameni din sistem si mi-au zis ca ar putea fi o idee buna", crede liderul social-democrat.