Peste 40 de interventii pe partiile de schi din Predeal, Poiana Brasov si Bran

SMURD a efectuat un numar de 22 de interventii si a asistat un numar de 27 de persoane, iar Serviciul Judetean de Ambulanta, 22 de interventii si a asistat 22 de persoane. Potrivit sursei citate, a fost vorba despre lovituri si fracturi, dar nu au existat cazuri foarte grave.Pe de alta parte, salvamontistii din statiunea hunedoareana Straja anunta aproape 70 de interventii, in perioada vacantei de sarbatori, dintre care 30 au necesitat evacuarea cu ambulanta sau cu echipajele SMURD, potrivit news.ro. Interventiile salvamontistilor au fost ingreunate din cauza numarului mare de turisti din statiune si a drumului foarte aglomerat.Seful Salvamont Lupeni - Straja, George Resiga a declarat pentru News.ro ca in vacanta de Craciun si Revelion statiunea Sraja, din judetul Hunedoara, este plina de turisti, in jur de 10.000 de persoane alegand sa petreaca in aceasta statiune, ceea ce a facut ca interventiile salvamontistilor sa se desfasoare cu dificultate."Au fost multe accidente. Zilele astea de dinainte de Craciun si pana azi (n.r. - luni) au fost 68 de interventii, dintre care la 30 de cazuri a fost nevoie evacuarea cu ambulanta sau SMURD. Probleme au fost azi din cauza afluentei turistice mari pe drumul judetean, respectiv foarte multe masini au fost, ceea ce a ingreunat accesul persoanelor", a declarat Resiga.Potrivit sursei citate, cele mai multe tipuri de accidente au fost traumatisme craniene, lombare, fracturi si o plaga cu hemoragie foarte puternica la o femeie care a fost scoasa din statiune cu o senilata si transportata la Spitalul Lupeni."Au fost si interventii la copii. A fost un copil de trei ani cu o presupusa fractura de umar. A fost dus la spital, dar in general au fost fracturi, luxatii, traumatism cranian fara pierdere de cunostinta", a mai spus Resiga.Seful Salvamont Lupeni - Straja a mai spus ca in statiune sunt cazati aproximativ 10.000 de turisti si ca foarte multi dintre acestia aleg sa iasa din zona schiabila amenajata. In lateralul acestei zone, stratul de zapada este mai mic, iar din aceasta cauza au loc accidente.De asemenea, seful Salvamont mai spune ca foarte multi turisti care nu stiu sa schieze se aventureaza pe partie punand in pericol atat viata lor, cat si a celorlalti turisti care stiu sa schieze.