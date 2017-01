Un moldovean, printre persoanele ranite in atentatul terorist din clubul de noapte din Istanbul

Pavel Filip a scris pe pagina sa de Facebook ca cetateanul moldovean primeste un "un tratament adecvat".Totodata, premierul moldovean a condamnat atacul sangeros care a avut loc in noaptea dintre ani si a transmis condoliante familiilor si autoritatilor turce."Am fost informat de omologul meu din Turcia ca printre cei care au avut de suferit in urma atentatului terorist de la Istanbul, in noaptea de 31 decembrie, este si un cetatean al Republicii Moldova. Am solicitat Ministerului de Externe si Ministerului Sanatatii sa colaboreze cu institutiile de resort din Turcia in vederea acordarii ajutorului necesar si a asigurarii unui tratament adecvat concetateanului nostru ranit in atacul terorist, dar si a sprijinului necesar familiei acestuia. Republica Moldova condamna cu fermitate acest act sangeros si transmitem condoleante familiilor si autoritatilor turce", a scris Pavel Filip, pe Facebook.