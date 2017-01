Vremea va deveni geroasa si vor fi ninsori in a doua parte a saptamanii

"Vor fi precipitatii, dar slabe cantitativ, predominant sub forma de ninsoare pe arii restranse marti, in regiunile intracarpatice si la munte si doar cu totul izolat in rest, pentru ca pe parcursul zilei de miercuri acestea sa se semnaleze mai ales in zonele de munte, tot pe arii restranse si mixte in rest. Vor fi conditii de polei, in special in zonele joase de relief din Centru, Sud si Est, iar la inceputul intervalului va fi ceata. Maximele de marti la nivelul intregii tari vor fi cuprinse intre -3 grade in depresiuni si 7 grade in Sud, in timp ce minimele vor cobori intre -11...-1 grad. Pe parcursul zilei de miercuri asteptam temperaturi maxime ce se vor incadra intre -3 si 7 grade, urmand ca pe parcursul noptii de miercuri spre joi temperaturile minime sa se incadreze intre -7 si 0 grade", potrivit datelor furnizate de ANM.Joi vor aparea modificari semnificative ale vremii atat sub aspect termic cat si al precipitatiilor. Vremea va deveni geroasa noaptea, indeosebi in jumatatea de nord a tarii. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ninge, in general slab cantitativ ziua, local in partea de Nord, Vest si la munte si doar izolat in rest. Noaptea, ninsorile vor fi semnalate in partea de Sud si de Sud-Est. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in a doua parte a intervalului, cu precadere in regiunile estice si in zona de munte inalta, unde zapada va fi spulberata si viscolita. In orele amiezii sunt asteptate temperaturi maxime cuprinse intre -2 si 7 grade, in timp ce minimele, in scadere accentuata fata de noptile precedente, se vor situa intre -15 si -5 grade."Pe parcursul zilei de vineri, procesul de racire a vremii va continua si chiar se va accentua, vremea devenind geroasa mai ales in partea de Vest, de Centru si de Nord a tarii. In regiunile intracarpatice, dar si in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, vor fi innorari in cea mai mare parte a intervalului. Local si temporar va ninge, iar in zona Moldovei, a Dobrogei si in Zona Baraganului, precum si la munte, vantul va prezenta intensificari, viscolind si spulberand zapada. In restul teritoriului, cerul va fi variabil si doar cu totul izolat va fulgui, mai ales in zona Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor incadra intre -13 si -3 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -22 si -10 grade, usor mai coborate in depresiunile din estul Transilvaniei", anunta ANM.Meteorologii anunta vreme in racire usoara pe parcursul zilei de marti in Capitala, un cer temporar noros, vant slab si moderat si o maxima de 5-6 grade, in timp ce minima va cobori spre -7...-5 grade.Miercuri, cerul va fi variabil ziua, cu innorari in cursul noptii, insa conditiile de fulguiala vor fi reduse. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura maxima va fi de 3-4 grade, in timp ce minima va cobori spre -4...-2 grade.Joi, vremea se schimba. Cerul va fi innorat, mai ales in a doua pate a noptii isi fac aparitia ninsorile, iar vantul se va intensifica. Maxima va fi de 4-5 grade, iar minimele de -6...-4 grade.Potrivit ANM, pe parcursul zilei de vineri vom asista la o racire semnificativa a vremii, urmand ca pe parcursul noptii sa se instaleze gerul si in Capitala. Cerul va fi innorat, temporar va ninge, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in prima parte a zilei. Maxima va fi de -5...-3 grade, o racire semnificativa fata de ziua de joi. Temperatura minima va avea valori cuprinse intre -13...-11 grade.