Patru elevi din Timisoara, calificati in finala unui concurs de robotica al NASA, nu pot participa la concurs din cauza lipsei banilor

Potrivit unui comunicat de presa difuzat duminica de Inspectoratul Scolar Judetean Timis, echipa heRObotics a Liceului Pedagogic "Carmen Sylva" Timisoara, formata din patru tineri de la licee timisorene de top, au participat in perioada septembrie - decembrie 2016 si s-au calificat in finala Concursului International Zero Robotics.Membrii echipei - Silaghi Fineas - clasa a X-a Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" Timisoara, Ciuleanu Vlad Mihai - clasa a X-a Colegiul National "C.D.Loga" Timisoara, Candreanu David - clasa a X-a Colegiul National "C.D.Loga" Timisoara si Prodaniuc Pavel - clasa a X-a Liceul Teoretic "J.L.Calderon", coordonati de profesorul Gabriela-Nusa Cojocaru - Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" Timisoara, au reusit o performanta greu de egalat: echipa lor, heRObotics, este a sasea din cele 14 finaliste ale Concursului International Zero Robotics, ce are ca scop programarea robotilor SPHERES - sateliti experimentali de la bordul Statiei Spatiale Internationale.Cei patru elevi si coordonatorul lor au fost invitati sa participe la finala concursului, insa eforturile financiare pentru a ajunge in SUA sunt foarte mari."Prin proiect este asigurat accesul in sediul MIT (Massachusetts Institute of Technology - n.r.) inclusiv in Laboratoarele Space, precum si pranzul in ziua evenimetului. Echipa trebuie sa isi acopere costurile pentru transport, cazare si hrana in restul perioadei de desfasurare, precum si cheltuielile pentru obtinerea vizei SUA. Suma pentru deplasarea la MIT-Boston (USA Cambridge, Massachusetts) se ridica la aproximativ 6.400 dolari (in care intra transport Romania-SUA - 5.000 dolari; hrana - 600 dolari; cazare - 500 de dolari; transport local - 300 de dolari. Presupunand ca vom identifica oameni de bine care sa contribuie la pregatirea si perfectionarea tinerilor supradotati, ambasadori ai Romaniei la nivel mondial, ne vom intensifica eforturile in identificarea sponsorilor locali si nu numai pentru familiile copiilor nostri", se arata in comunicatul semnat de Aura Danielescu, inspectorul - sef al ISJ Timis.Finala Concursului International Zero Robotics va avea loc in 27 ianuarie, in Massachusetts, SUA.Concursul se adreseaza elevilor de liceu din America de Nord, Europa si Australia si are ca scop programarea robotilor SPHERES - Sateliti experimentali, aflati la bordul Statiei Spatiale Internationale.Concursul este organizat anual de NASA in colaborare cu Centrul ESTEC al Agentiei Spatiale Europene ESA si Institutul de Tehnologie din Massachusetts MIT din USA si se finalizeaza cu invitarea primelor 14 echipe finaliste la sediile lor.