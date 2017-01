Prognoza meteo pentru luni si marti: Vremea se va incalzi

, valorile termice vor fi in crestere fata de intervalul anterior, astfel incat cele diurne se vor situa peste mediile climatologice specifice perioadei in majoritatea regiunilor, mai ales in cele din sud si din est, informeaza Mediafax citand ANM. Maximele vor fi cuprinse in general intre -2 si 10 grade, iar minimele intre -15...-13 grade in depresiuni si -1...0 grade in sud-vest si pe litoral.Cerul va fi variabil la senin, dar incepand de seara se va innora treptat in vestul, centrul si nordul tarii. In cursul noptii vor fi precipitatii slabe mixte, local in Banat si izolat posibil in Crisana, unde vor fi conditii de polei, predominant sub forma de ninsoare pe arii restranse in Maramures si ninsori in nordul Carpatilor Orientali. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare la munte, in special la altitudini mari. Dimineata si noaptea, in zonele joase, vor fi conditii de ceata., vremea se va incalzi usor, mai ales la valorile diurne care se vor situa peste cele normale specifice inceputului de ianuarie. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 7...8 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de -4 grade., regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, desi valorile diurne vor marca o scadere fata de cele din ziua precedenta. Cerul va fi temporar noros si va ninge slab, pe arii restranse, in cursul zilei, in regiunile intracarpatice si la munte, iar noaptea in nord-vestul teritoriului. In restul zonelor, doar cu totul izolat vor fi posibile precipitatii slabe mixte.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane, dar si in regiunile sud-vestice si nord-estice. Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 grade in depresiuni si 8 grade in sud, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre -9 si -1 grad.