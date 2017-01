Legea Statutului rezervistilor voluntari a intrat in vigoare. Recrutarile incep in maximum 3 luni

Normele metodologice de aplicare a Legii privind Statutul rezervistilor voluntari sunt in curs de finalizare si vor intra in vigoare in primul trimestru din anul 2017, MApN urmand sa incheie contracte cu aproximativ 2.900 de rezervisti voluntari, din care circa 2.300 de soldati si gradati, 400 de subofiteri si maistri militari si 200 de ofiteri, scrie Mediafax.MApN anunta ca in acest moment nu se pune problema reluarii stagiului militar obligatoriu si ca voluntarii rezervisti urmeaza sa primeasca, pe toata perioada in care vor beneficia de acest statut, 10% din salariul de baza."Este vorba in esenta despre un sistem care presupune o pregatire cu formare initiala de trei, patru luni, o introducere in materie, asta in functie de cei care raspund acestei posibilitati, respectiv daca au sau nu au background pentru armata. Dupa aceasta ar urma stagii periodice de o durata mult mai scurta, de o saptamana, doua saptamani de reimprospatare a cunostintelor si mentinere a nivelului de instructie cu scoatere din productie si respectiv plata in toata aceasta perioada a unui procent, probabil 10 la suta din salariul pe care acesti rezervisti voluntari il au. (...) Ne uitam in 2017, intr-o prima etapa, la un numar de aproximativ 2.900, dupa care va trebui sa vedem care sunt nevoile de completare a rezervei noastre si care este reactia publicului. Reactia de principiu pe care am inregistrat-o pana acum este foarte buna. Nu cred ca exista sustinere in acest moment pentru reluarea stagiului militar obligatoriu si nu cred ca se pune problema", a declarat ministrul Apararii, Mihnea Motoc.Orientarea se face catre tineri care nu au formatie militara anterioara dar care sunt trecuti printr-un sistem de formare menit sa le ofere cunostintele necesare pentru a fi apti sa utilizeze tehnica militara prezenta.Articolul 5 din Legea 270/2015 cu privire la Statutul rezervistilor voluntari prevede ca acestia vor fi declarati in continuare in sistemul public de pensii, de asigurari sociale de sanatate si in sistenul asigurarilor de somaj pentru perioadele in care participa la instruire si in misiuni si vor beneficia de drepturi salariale prevazute pentru personalul militar activ, prime de fidelitate, masuri de protectie sociala, asistenta medicala, recuperare dupa participarea la misiuni, drepturi de echipare si de hrana, pensii si despagubiri in caz de invaliditate, cursuri gratuite si decontarea deplasarilor in afara garnizoanei de resedinta pe timpul chemarii de catre unitatile militare.Totodata, rezervistii voluntari vor beneficia de asistenta familiala acordata de autoritatile militare si civile.Pentru a putea fi recrutati, rezervistii voluntari trebui sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, sa nu faca parte din organizatii interzise de legislatia romana, sa nu apartina unor culte care contravin normelor de pastrare a ordinii publice sau care incalca bunele moravuri, sa cunoasca limba romana si sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani.Dupa semnarea contractului, pe durata programului de instruire initiala, participantii au aceleasi drepturi si indatoriri cu ale soldatilor profesionisti in activitate. Cei care au indeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul de instruire initiala. La finalul perioadei de pregatire, participantii depun juramantul militar.Potrivit articolului 19 din Legea 270/2015, primul contract se incheie, in conditiile prevazute de lege, pe o perioada de patru ani, iar urmatoarele pe o perioada de maximum trei ani, avand in vedere incadrarea in clasele de evidenta ca rezervist stabilite de lege.La incetarea contractului, rezervistii voluntari sunt trecuti in pozitia de rezervist, in rezerva de mobilizare, in conditiile legii.Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, ministrul Apararii Nationale este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare a Legii in termen de 90 de zile, dupa care se va putea proceda la recrutarea rezervistilor voluntari.