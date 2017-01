UPDATE Douazeci de persoane, blocate intr-o roata dintr-un parc de distractii din Capitala

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, incidentul a fost anuntat prin 112 la ora 14.00, cand roata mare din parcul de distractii Tei s-a blocat din cauza unei pene de curent.In roata se aflau 20 de persoane, a precizat reprezentantul ISU.La fata locului au ajuns echipaje de pompieri si alpinisti utilitari, pregatiti sa intervina in cazul in care nu se reusea punerea in functiune a instalatiei.Desi alimentarea cu energie electrica a fost reluata la scurt timp de la intrerupere, instalatia nu a repornit imediat.Conform sursei citate, s-a reusit pornirea instalatiei dupa aproximativ 45 de minute, respectiv in jurul orei 14.45, iar toate cele 20 de persoane au putut cobori in siguranta.Parcul de agrement Tei-Plumbuita este administrat de Primaria Sectorului 2 si a fost amenajat printr-un proiect cu fonduri europene. In parc sunt amplasate sapte echipamente de distractii, respectiv: roller-coaster, casa groazei, roata mare, lanturi, roata mica, carusel si masinute electrice.Roata Mare are o inaltime a axului principal de 33 de metri, diametrul rotii fiind de 60 de metri. Are o capacitate totala de 352 de pasageri.Parcul a fost deschis in 25 iunie 2016.Valoarea totala a proiectului a fost de 64.573.075 lei, din care 18.022.599 lei finantare nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, 1.524.688 lei contributia Guvernului Romaniei si 45.025.788 lei contributia Sectorului 2 al Capitalei.