VIDEO Dacian Ciolos: Pentru Romania, 10 ani in Uniunea Europeana inseamna 10 ani de consolidare a democratiei

"Zece ani in Uniunea Europeana, pentru Romania, inseamna zece ani de crestere, de dezvoltare, de consolidare a democratiei. Pentru oamenii din Romania, zece ani in Uniunea Europeana se pot vedea aproape zilnic, de la tinerii care au posibilitatea sa studieze, sa aiba experiente profesionale in tari din Uniunea Europeana pana la primarul de comuna rurala, care, cu fonduri europene, a reusit sa faca pentru sateni un drum mai acatarii", spune Ciolos, intr-un mesaj video transmis la 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si publicat pe pagina de Facebook a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, scrie Agerpres.Ciolos precizeaza ca, pentru el, cei zece ani au reprezentat "o perioada de experienta foarte intensa"."As indrazni sa spun ca eu sunt intr-un fel sau altul, din punct de vedere profesional, produsul acestei apropieri si integrari a Romaniei in Uniunea Europeana. Am inceput inca din perioada studentiei, cand, datorita apropierii Romaniei de Uniunea Europeana, am avut posibilitatea sa fac stagii practice in ferme din tari din Uniunea Europeana, in primul rand din Franta, sa compar modul de a face agricultura de acolo cu ceea ce se face la noi si sa pot sa imbunatatesc lucrurile din punct de vedere profesional, acasa. Tot in acea perioada am avut ocazia sa cunosc asa-numitul Bruxelles cu institutiile europene din interior prin intermediul unui stagiu practic, pe care am putut sa-l fac la Comisia Europeana. Totodata, experienta din Romania mi-a fost apoi utila pe perioada celor 5 ani, cat am fost comisar european, practic reprezentantul Romaniei in ceea ce am putea numi intr-un anumit fel Guvernul Uniunii Europene, unde m-am ocupat de agricultura si dezvoltare rurala", afirma Ciolos.El mentioneaza ca in perioada in care a fost comisar european a fost reformata politica agricola comuna."A fost perioada in care am reformat politica agricola comuna si am facut-o ca ea sa semene mai bine cu ceea ce Romania si romanii, intre altele, au nevoie pentru a-si dezvolta agricultura si pentru a-si dezvolta mediul rural. Mi-am dat seama ca modul cel mai eficient de a ajuta Romania in interiorul Uniunii Europene este sa poti sa ai aceasta deschidere de viziune si aceasta experienta care, in mod clar, imbogateste si ne face pe noi, romanii, sa fim mai constienti de potentialul pe care il avem si mai increzatori de ceea ce putem face ca tara in Uniunea Europeana", mai spune Ciolos.