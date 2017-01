Romanii vor avea 14 zile libere in 2017, cu doua mai mult decat in 2016

Potrivit Codului Muncii, zilele nelucratoare in 2017 sunt:(duminica) si(luni),(marti) - Ziua Unirii Principatelor Romane,(duminica),(luni) - prima si a doua zi de Pasti,(luni) - Ziua Muncii,(joi) - Ziua Copilului,(duminica),(luni) - prima si a doua zi de Rusalii,(marti) - Adormirea Maicii Domnului,(joi) - Sfantul Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei,(vineri) - Ziua Nationala a Romaniei,(luni) si(marti) - prima si a doua zi de Craciun.Zilele de 24 ianuarie si 1 iunie au fost declarate in acest an sarbatori legale si zile nelucratoare, astfel ca in 2017 romanii vor avea doua zile libere in plus fata de 2016.In 2017, zilele libere de Pasti vor fi in 16 si 17 aprilie atat pentru ortodocsii, cat si pentru atolicii. Ultima data cand Sarbatoarea de Pasti la ortodocsi s-a suprapus cu cea de la catolici a fost in 2014.Codul Muncii mai prevede acordarea a doua zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.Potrivit prevederilor legale , zilele libere nu vor fi acordate la locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii. Salariatilor care lucreaza in aceste unitati, precum si in unitatile sanitare care vor asigura asistenta medicala de urgenta vor beneficia de timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.Angajatii care nu pot primi zile libere, din motive justificate, vor beneficia in schimb de un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.