Romania sarbatoreste 10 ani de la intrarea in UE. Lazar Comanescu: Consolidarea integrarii europene ramane un obiectiv strategic

"Aniversam astazi, 1 ianuarie 2017, 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, moment de istorica insemnatate, care a marcat revenirea deplina in lumea democratica si debutul participarii Romaniei, ca stat membru UE, la procesul decizional european. Acest deceniu a reprezentat pentru Romania o perioada fasta de modernizare si de dezvoltare socio-economica, de imbunatatire a calitatii vietii cetatenilor romani, de valorificare a integrarii in Piata Unica Europeana. Experienta de pana acum releva, totodata, existenta, in continuare, de premise pentru o valorificare si mai eficienta a beneficiilor apartenentei la UE", afirma ministrul Afacerilor Externe in mesajul sau, potrivit News,ro.Lazar Comanescu subliniaza ca, in toata aceasta perioada, Romania s-a situat printre promotorii cei mai activi ai continuarii si consolidarii procesului de integrare europeana."Angajarea ferma si contributia la eforturile vizand identificarea de solutii la provocarile cu care UE se confrunta sunt recunoscute ca atare de partenerii nostri si reprezinta confirmari ale rolului pe care Romania il are astazi in familia europeana. Consolidarea pe mai departe a integrarii europene ramane pentru Romania un obiectiv strategic. Romania va pleda pentru intarirea coerentei actiunii UE, pentru o abordare solidara si incluziva la nivel european, bazata pe definirea si urmarirea unor obiective concrete, in consonanta cu interesele cetatenilor europeni", subliniaza seful diplomatiei.Ministrul precizeaza ca Romania dispune de vointa si capacitatea necesare pentru a contribui la efortul de revigorare a UE."Este cu atat mai mult in interesul Romaniei ca aniversarea in acest an si a implinirii a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma sa confirme o Uniune mai puternica, mai unita si mai coeziva, aparatoare a valorilor si principiilor care au asigurat, peste timp, fundamentul durabil al constructiei europene", mai afirma Lazar Comanescu.Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a avut loc la 1 ianuarie 2007, odata cu Bulgaria. Aceasta data a fost propusa la summitul de la Salonic din anul 2003 si confirmata la Bruxelles, in iunie 2004. Romania si Bulgaria au semnat Tratatul de aderare pe 25 aprilie 2005.Aderarea Romaniei la UE a avut loc dupa 12 ani de la formularea solicitarii oficiale de intrare in UE. Negocierile de aderare cu Romania au inceput in februarie 2000 ti s-au incheiat in decembrie 2004, cand a fost confirmata data aderarii.