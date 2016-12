Mihai Sora a postat ultimul sau desen din 2016. "As vrea sa fie o Romanie dodoloata: Romania Mare pe cand eram eu mic", spune filosoful in varsta de 100 de ani

"Ultimul desen din 2016.Multi ar spune ca aduce cu un ghem, cu inceputul Universului, un sac de calti, pestele pleuronectes flesus ori circumvolutiunile domnului Einstein.In ce ma priveste, as vrea sa fie (chiar daca pare destul de incurcata acum) o Romanie dodoloata: Romania Mare pe cand eram eu mic.La multi ani, dragii mei! Sa infloriti si sa roditi in anul care bate la usa; - si in toti cei ce vor urma", scrie in mesajul sau filosoful care a implinit in noiembrie 100 de ani