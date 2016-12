Anul Nou va intarzia cu o secunda

O secunda va intarzia Noul An pentru a compensa o incetinire a rotatiei Pamantului si amana astfel intrarea in 2017, scrie bbc.com, citat de News.ro.





Secunda va fi masurata atunci cand ceasul va marca miezul noptii, la ora 23:59:60, intarziind intrarea in 2017. Asta va afecta numaratoarea in tarile care folosesc ca reper ora meridianului Greenwich. Schimbarea survine in urma faptului ca timpul standard ramane in urma fata de ceasurile atomice.





Ultima data cand s-a intamplat acelasi lucru a fost in iunie 2015, iar acum este pentru a 27-a oara.





Laboratorul National de Fizica (NPL) din Marea Britanie, responsabil cu masurarea timpului, foloseste ceasul atomic pentru a furniza un orar fix si constant.





Pe langa alti furnizori de fus orar, institutia din Marea Britanie asigura lumii intregi timpul universal comun.





Peter Whibberley, cercetator la NPL, a spus ca ceasurile atomice sunt de un milion de ori mai bune in a furniza ora exacta fata de datele obtinute in urma rotatiei Pamantului, care variaza neprevazut.





"Adaugarea acestor secunde suplimentare este necesara pentru ca timpul legal sa nu se indeparteze de timpul Pamantului".





Chiar daca diferenta e mica - ar lua o mie de ani pentru a se acumula o ora in plus -, daca nu s-ar aplica secunda suplimentara, ceasurile terestre ar arata pranzul inainte de rasarit.





Ceasurile atomice folosesc energia elecronilor pentru a citi timpul. Ora furnizata este folosita la dispozitivele GPS si pentru a controla frecventa transmisiunilor tv.





Serviciul International pentru Rotatia Pamantului si Sisteme de Referinta din Franta masoara rotatia Pamantului si anunta atunci cand este necesara adaugarea unei secunde.