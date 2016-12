Mall din Bucuresti, evacuat dupa o alerta cu bomba

Circulatia in zona Liviu Rebreanu din Bucuresti, unde se afla mall-ul, a fost restrictionata, a afirmat pentru Digi 24 purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei Bogdan Ghebaur.Acesta a precizat ca vocea celui care a sunat la 112 parea a fi una de barbat iar apelul s-a facut de pe o cartela prepay in jurul orei 15.00.La circa o ora dupa apel inca se evacuau persoane din ParkLake Shopping Center. In mall-ul din sectorul 3 al Capitalei se aflau cateva sute de persoane.La momentul publicarii stirii fortele de ordine verificau centrul comercial.