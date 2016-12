Peste 10.000 de turisti pe Valea Prahovei, gradul de ocupare in unitatile turistice e de peste 95%

Mii de turisti au ajuns deja in statiunile de pe Valea Prahovei, unde vor petrece vacanta de sfarsit de an. Potrivit operatorilor din domeniul turistic, gradul de ocupare a locurilor omologate de cazare in statiunile Azuga, Busteni si Sinaia este de peste 95 la suta. Turistilor care petrec noaptea dintre ani in hoteluri sau pensiuni li se adauga cei care au mers la munte in vizita la rude sau prieteni, ori la casele de vacanta pe care le detin pe Valea Prahovei.





Si anul acesta, la fel ca anii trecuti, mii de turisti au ales sa petreaca vacanta de sfarsit de an la Sinaia unde, potrivit administratorului public al orasului, Marian Panait, gradul de ocupare a locurilor de cazare depaseste 95 la suta.





Panait a declarat pentru News.ro ca in cateva hoteluri din statiune mai erau camere libere, cu o zi inainte de trecerea in noul an, fiind vorba in special despre oferte care costa mai mult decat media.





La acest sfarsit de an, partiile din Valea Dorului si Valea Soarelui, care fac parte din domeniul schiabil al statiunii Sinaia, sunt impracticabile, intrucat nu a nins suficient, iar aceste partii nu pot fi inzapezite exclusiv cu ajutorul tunurilor pentru zapada artificiala. In schimb, la Sinaia este deschisa partia pentru incepatori de la Cota 1000, la statia de plecare a telegondolei care urca pana la altitudinea de 1400 de metri in Masivul Bucegi.





SI in statiunea Busteni se schiaza, la acest sfarrsit de an. Administratorul domeniului Kalinderu, Mihai Dobre, a declarat ca partia Kalinderu 1 este practicabila, dupa ce a fost inzapezita cu ajutorul tunurilor pentru zapada artificiala. Tot la Busteni, sunt deschise parcul de distractii de la baza partiei si partia pentru sanii.





In statiunea Azuga, cele mai multe dintre partiile de schi sunt si ele practicabile in aceasta perioada. La Azuga a nins, iar stratul de zapada naturala s-a asternut peste zapada artificiala existenta deja pe partii, astfel incat acestea sunt acoperite cu un strat de nea de pana la 80 de centimetri, conform administratorului domeniului schiabil din Azuga, Vasile Richea. La Azuga, sunt practicabile in acest week-end partiile Cazacu, Cazacu Legatura, Sorica Banda, Sorica Teleschi, Cazacu Scoala si Cazacu Incepatori. Partia Sorica este in amenajare, in timp ce partiile Sorica Sud si La Stana sunt impracticabile.