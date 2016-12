VIDEO Aproape o mie de sateni s-au adunat la Ruginoasa pentru a asista la bataia traditionala cu bate, care insa nu a mai avut loc  

Aproape o mie de sateni din comuna ieseana Ruginoasa au iesit sambata dimineata pe strazi pentru a asista la traditionala bataie cu bate, mare parte dintre ei plecand insa dezamagiti intrucat participantii nu s-au confruntat violent ca in alti ani, ci doar s-au imbrancit, transmite News.ro





Cele doua cete de tineri din comuna Ruginoasa, respectiv Valenii si Delenii, s-au adunat dimineata in puncte diferite ale comunei, unde s-au echipat cu masti si costume special create pentru eveniment, apoi au pornit spre centrul localitatii pentru a se confrunta.

Spre deosebire de alti ani, membrii celor doua grupari nu aveau asupra lor bate sau alte obiecte contondente. La un moment dat, cele doua tabere rivale s-au intalnit, aparand unele imbranceli intre participanti.





Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, care a mers in comuna Ruginoasa sambata dimineata, a declarat pentru News.ro ca localnicii au inteles mesajul autoritatilor, astfel ca nu au existat incidente, ca in alti ani.





"N-au fost probleme, a fost liniste. Normal ca s-au mai si imbrancit. Cand ii vezi de aproape, cu mastile acelea, par fiorosi", a spus prefectul de Iasi.





In loc de bate, unii participanti aveau in maini coceni de porumb. Cei mai dezamagiti ca bataia nu mai are loc au fost satenii, unii dintre acestia fluierand de pe margine.

Anul trecut, pe 31 decembrie, cateva sute de sateni din comuna ieseana Ruginoasa s-au adunat in centrul localitatii, pentru a asista la traditionala bataie intre cetele de mascati, jandarmii impiedicand confruntarea dintre cele doua tabere, spre nemultumirea unora dintre participanti.





Mai multi sateni din Ruginoasa s-au aratat nemultumiti ca autoritatile interzic bataia intre cetele de mascati, oprind astfel traditia care se respecta de zeci de ani in comuna. Totodata, oamenii au cerut organizarea unui referendum local pentru a stabili daca traditionala bataie trebuie continuata.





In urma cu mai multi ani, bataia a degenerat, mai multe persoane fiind transportate la spital dupa ce au fost ranite.