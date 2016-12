Mesaj de Anul Nou de la premierul Ciolos: Romania este dupa chipul si asemanarea noastra

"Maine anul se innoieste si tragem brazda adanca pentru un an 2017 prosper si bun.Doresc romanilor de pretutindeni, doresc fiecaruia dintre noi, mai mult zambet, mai multe bucurii, mai multa incredere si forta de a recunoaste ca prosperitatea ne implineste atunci cand este construita cu onestitate si munca cinstita, ca schimbarea care ne face mai buni vine din convingere si ca numai impreuna putem implini sentimentul de acasa.Romania este dupa chipul si asemanarea noastra. Daca ne-o dorim mai buna, mai prospera, mai curata, mai respectata, va urez tuturor sa aveti incredere ca putem, fiecare dintre noi si toti impreuna, sa fim astfel.La Multi Ani cu sanatate si dragoste in mijlocul familiei si alaturi de cei dragi!", mai noteaza Ciolos in mesajul de Anul Nou.