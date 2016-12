Deputat PSD: Cel care va fi propus ministru al agriculturii este un om cu experienta si bun cunoscator al domeniului

Cel care va fi propus ministru al Agriculturii este un om cu experienta si bun cunoscator al domeniului, a declarat, sambata, pentru Agerpres, deputatul social-democrat Ioan Munteanu, presedintele Comisiei pentru agricultura din Camera Deputatilor.





"Din informatiile pe care le detin pana la aceasta ora, stiu ca a fost desemnat un candidat cu multa experienta, priceput si un bun cunoscator al acestui domeniu de activitate. Altfel spus, pot spera ca vom colabora bine, iar Parlamentul si Ministerul Agriculturii vor vorbi aceeasi limba, adica vor ajunge la rezultate bune. Deocamdata, nu doresc sa dau numele candidatului, toate la timpul lor", a precizat presedintele Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputatilor.





Deputatul Ioan Munteanu a mai spus ca pastreaza o atitudine rezervata in privinta prioritatilor in agricultura si ca toate prevederile programului de guvernare al PSD sunt importante.





"Pastrez aceeasi atitudine rezervata si in legatura cu prioritatile si urgentele din etapa urmatoare, deoarece toate prevederile din programul de guvernare pentru agricultura sunt la fel de importante, asadar fiecare dintre ele poate fi considerata o prioritate. As vrea sa mai adaug faptul ca am mai lucrat de-a lungul timpului cu cel care va deveni ministru al Agriculturii si am facut o buna echipa. Prin natura functiei de presedinte al Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputatilor, domnul ministru se va afla adesea in preajma mea si ne vom pune de comun acord in adoptarea initiativelor legislative", a adaugat parlamentarul.