Grindeanu: Cu totii speram ca Noul An ne va aduce liniste si zile mai bune.

"Dragi romani, Anul care tocmai se incheie a fost unul complicat, cu multe incercari. Tara a cunoscut o perioada plina de incertitudini care incep sa se risipeasca si cu totii speram ca Noul An ne va aduce liniste, progres si zile mai bune.Va asigur ca viitorul Guvern va lua de urgenta masurile necesare pentru a creste calitatea vietii romanilor. Increderea pe care dumneavoastra ati avut-o in programul nostru de guvernare ne obliga si ne responsabilizeaza.Pe aceasta cale, in numele colegilor mei, va multumesc! Imi doresc ca 2017 sa ne aduca tuturor sanatate, incredere si prosperitate! LA MULTI ANI!", scrie Grindeanu in mesajul citat.