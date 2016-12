Minus 24 de grade la Intorsura Buzaului, cea mai mica temperatura a acestei ierni

Potrivit meteorologilor de la statia meteo din Intorsura Buzaului, minima a fost inregistrata in jurul orei 7,30.





Aceasta este cea de a cincea zi extrem de geroasa din decembrie, dupa ce pe 5 si 6 s-au inregistrat, tot la Intorsura Buzaului, minus 17, respectiv minus 16,9 grade Celsius, pe 14 decembrie - minus 20,4 grade Celsius, iar pe 17 decembrie minus 23 de grade Celsius.





Locuitorii din Intorsura Buzaului, supranumita "Mica Siberie", sunt obisnuiti cu iernile geroase. Anul trecut, pe 1 ianuarie 2015, la Intorsura Buzaului s-au inregistrat minus 31,7 grade Celsius, pe 8 ianuarie - minus 34,7 grade Celsius, iar anul acesta pe 20 ianuarie au fost minus 29,5 grade Celsius. Oficial, cea mai scazuta temperatura inregistrata in ultima jumatate de secol in judetul Covasna a fost de minus 35,8 grade Celsius in 8 februarie 2005, la Intorsura Buzaului, record care nu a mai fost atins din anul 1939.





Si la Miercurea Ciuc, in judetul Harghita, termometrele au aratat minus 22 de grade Celsius, fiind pentru a doua oara in actualul sezon cand se consemneaza aceasta temperatura.





Minima absoluta a lunii decembrie in Harghita a fost de minus 33 de grade Celsius si s-a inregistrat la Miercurea Ciuc in anul 1998.