Harghita: Un tren de calatori a deraiat langa Sandominic. Nu exista victime

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba despre trenul Regio 4504, care circula pe relatia Toplita - Brasov, compus din doua rame electrice.





Evenimentul s-a produs la intrare in statia Sandominic, cand una dintre ramele electrice a iesit de pe sine, dar nu s-a rasturnat.





Potrivit sursei citate, nu s-au inregistrat victime.





Circulatia in zona este intrerupta. Trenul care circula pe relatia Miercurea Ciuc - Brasov - Targu Mures s-a intors la Miercurea Ciuc si a preluat de la Izvoru Olt si calatorii aflati in garnitura deraiata, iar trenul care circula de la Targu Mures la Miercurea Ciuc a fost oprit in statia Izvoru Muresului.





La fata locului se afla un echipaj de pompieri de la Balan si Grupa de Interventie a ISU Harghita.





Regionala CFR urmeaza sa trimita in zona un utilaj pentru repunerea ramei electrice pe sine si cercetarea cauzei producerii accidentului.