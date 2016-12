Ministerul Sanatatii: Numarul deceselor provocate de rujeola a urcat la 10. Cazul unui copil de un an si 6 luni, care a murit la Spitalul Victor Babes din Timisoara, nu a fost raportat

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, medicul Virgil Musta, sustine, insa, ca in cazul copilului de un an si sase luni a avut loc o confuzie. El spune ca el este cel care a anuntat initial ca baiatul a avut rujeola, dar cazul nu a mai fost raport deoarece copilul nu ar fi avut aceasta boala, potrivit News.ro."Acolo e o confuzie, s-ar putea sa nu fi fost declarata rujeola si sa fi fost o viroza eruptiva. E o viroza care e similara cu rujeola. A fost o confuzie a mea cand am dat vestea. A fost un copil cu malformatii multiple, cu septicemie cu bronhopneumonie si a fost si o eruptie, eu crezand ca e in context de rujeola, dar nu era rujeola. De aceea nu figureaza la DSP, nu figureaza la minister, nu figureaza niciunde. Cred ca eu am gresit stirea pe care am dat-o. Spitalul nu a raportat pentru ca nu e rujeola. A fost o confuzie a mea, crezand ca e rujeola, dar de fapt era o viroza eruptiva, era altceva. Copilul a murit in 29 noiembrie. A fost un baiat cu malformatii multiple de cord, digestive care a venit la noi pentru o septicemie, o bronhopneumonie cu septicemie si a facut si o eruptie si eu credeam ca e in context de rujeola, dar nu a fost", spune purtatorul de cuvant al spitalului.Ministerul Sanatatii a transmis, insa, ca "In urma informatiilor aparute in media, Centrul National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile a solicitat informatii suplimentare de la DSP Timis si de la Spitalul Victor Babes din Timisoara in legatura cu decesul din cauza rujeolei al unui copil de un an si sase luni. Din informatiile obtinute telefonic, se pare ca acest copil a fost confirmat cu rujeola, dar spitalul nu a raportat acest deces catre autoritati, de aceea el nu a aparut in informarile saptamanale ale CNSCBT."Copilul nu era nevaccinat impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei (ROR), precizeaza MS, care adauga ca numarul deceselor provocate de rujeola ajunge, astfel, la 10.Purtatorul de cuvant al DSP Timis, Dana Spac, a declarat, joi, pentru News.ro ca o fetita de un an si trei luni care a murit in 18 decembrie, in urma complicatiilor provocate de rujeola, s-a nascut cu probleme grave de sanatate si din acest motiv nu a fost vaccinata."Copilul s-a nascut cu multiple malformatii congenitale, iar din cauza gravelor probleme de sanatate nu a fost vaccinat niciodata cu niciun fel de vaccin. De asemenea a suferit interventii chirurgicale la diferite spitale din tara", a spus Dana Spac.Fetita a fost internata initial la Sectia de boli infectioase a Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, in urma complicatiilor a fost mutata in sectia de Terapie Intensiva, iar in 18 decembrie a decedat, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Valentin Popescu.Institutul Cantacuzino a confirmat ca fetita de un an si trei luni a murit din cauza rujeolei. Numarul deceselor provocate de rujeola a ajuns la zece, dintre care cinci in judetul Arad, trei in Timis si cate unul in Dolj si Bucuresti.Fetita de un an din Craiova care a murit in urma unor complicatii aparute din cauza rujeolei nu se afla in evidentele unui medic de familie si nici nu fusese vaccinata impotriva bolii, spuneau reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.Totodata, fata de 14 ani, cu rujeola in forma severa, care a decedat la Institutul "Matei Bals" din Capitala, unde fusese transferata de la Spitalul "Marie Curie", nu fusese vaccinata si avea mai multe boli asociate, declara pentru News.ro, directorul Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibie (CNPCBT), dr Adriana Pistol.In acest an, pana in 29 decembrie au fost confirmate 1.969 de cazuri de rujeola in 33 de judete, dintre care zece decese, trei fiind copii sub un an.Cele mai multe cazuri de rujeola au fost inregistrate in judetele Arad (462) Caras-Severin (345), Timis (296), Mures (256), Bistrita-Nasaud (129) si Dolj (110), potrivit Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile.