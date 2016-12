Aglomeratie pe Valea Prahovei: Se circula in coloana la Comarnic si Busteni, pe sensul de urcare spre munte

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Rauca Brezeanu, vineri, pe DN 1, pe sensul de mers Bucuresti - Brasov se circula in coloana la intrarea in orasul Comarnic si la intrarea in orasul Busteni.Conform sursei citate, nu sunt blocaje in trafic, iar pe DN 1 sunt mai multe dispozitive ale Politiei Rutiere.DN 1 incepe sa se aglomereze in conditiile in care mii de turisti care vor petrece sfarsitul de an in statiunile de pe Valea Prahovei si din judetul Brasov se indreapta catre locurile de cazare.Politistii se asteapta ca valorile sa trafc pe DN 1 sa creasca, astfel ca le recomanda turistilor sa ia in considerare rute alternative pentru a ajunge pe Valea Prahovei si in judetul Brasov, respectiv DN 1A.