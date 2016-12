UPDATE Alerta cu bomba din zona Piata Amzei din Bucuresti s-a dovedit falsa

Gentile suspecte gasite in fata sinagogii din Piata Amzei nu contin nimic periculos, iar echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii s-a retras de la fata locului, a anuntat purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea.Principala varianta este ca cele doua bagaje au fost uitate, insa autoritatile verifica daca exista vreun pericol.Cele doua bagaje au fost descoperite pe strada Tache Ionescu, in zona Pietei Amzei si in apropiere de sediul Ambasadei Frantei la Bucuresti.Echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii s-a deplasat in fata sinagogii din Piata Amzei, unde au fost gasite si sunt cercetate doua genti abandonate pe trotuar, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea. La fata locului se afla si politia, iar strada a fost blocata, conform procedurilor pentru astfel de situatii, a mai precizat Marincea.