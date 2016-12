Serena Williams se va casatori cu Alexis Ohanian, unul dintre fondatorii site-ului Reddit

Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, locul 2 mondial, se va casatori cu Alexis Ohanian, unul dintre fondatorii site-ului Reddit. Serena si-a anuntat logodna in forma unui poem pe site-ul Reddit. "In genunchi, a spus patru cuvinte si eu am spus Da", a scris Serena Williams pe Reddit, afirmand ca cererea a avut loc la Roma, unde s-au cunoscut, potrivit News.ro.Viitorul mire a publicat acest poem si o poza cu el in genunchi, insotita de comentariul: "Ea a spus Da". Data casatoriei nu a fost anuntata. La 35 de ani, Serena are 71 de titluri WTA, din care 22 de Grand Slam. Sportiva a castigat pentru 81 de milioane de dolari de la debutul la profesionisti in 197.In septembrie, ea a pierdut locul 1 WTA in fata germanei Angelique Kerber, dupa 188 de saptamani. In varsta de 33 de ani, Ohanian este director general la Reddit si a lansat mai multe site-uri de internet.