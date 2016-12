Din pacate, riscul terorist va reduce din frumusetea serbarilor in aer liber programate la Berlin, Paris, Bruxelles sau Londra. Autoritatile straine sunt in alerta si au luat masuri de securitate drastice, de la perchezitionarea tuturor celor care intra in piete pana la anularea focurilor de artificii.

Ca sa nu va stricati vacanta, inarmati-va cu rabdare, purtati mereu documentele de calatorie asupra dumneavoastra si nu carati genti voluminoase in zonele publice.

