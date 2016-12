VIDEO Cine a fost detinutul politic Mihai Imbrescu "Zamela"- bunicul lui Sorin Grindeanu

Fisa de la securitate Foto: octavpelin.wordpress.com

Mihai Imbrescu, nascut in 22 octombrie 1919, este bunicul din Borlovenii Vechi, judetul Caras Severin, care l-a crescut pe Sorin Grindeanu, premierul desemnat de catre coalitia PSD+ALDE, scrie jurnalistul Marius Ghilezan pe blogul sau Fiind principalul sprijinitor al grupului Ionescu Gheorghe-Valusescu, incepand din octombrie 1949, a fost arestat in ziua de 24 ianuarie 1951, judecat si condamnat la 3 ani prin sentinta nr. 688/4 mai 1951. A trecut prin inchisorile de la Caransebes, Timisoara, Poarta Alba, Gales si Peninsula. A fost eliberat in 1953.Despre el a scris si Cicerone Ionitoiu.A fost arestat in ziua de 4 octombrie 1950 si condamnat, pentru "uneltire contra oranduirii", la 3 ani de inchisoare. Prin sentinta nr. 688/4 mai 1951, "inculpatul Mihai Imbrescu a fost invinuit ca i-a gasit o ascunzatoare in padurea Borlovenilor lui Valusescu Vasile si i-a adus de mancare si i-a favorizat intalnirea cu familia".Grupul Ionescu Gheorghe-Valusescu a organizat rezistenta in Muntii Banatului impotriva regimului comunist si dupa prinderea si uciderea lui Spiru Blanaru. Daca Valusescu era ofiter in Armata Regala, Gheorghe Ionescu era notar in Teregova.Sorin Grindeanu, propunerea de premier a PSD, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca nu este ofiter acoperit, ca nu a terminat Academia SRI ci doar a facut un curs de o luna si jumatate. "In cadrul comisiei a venit din partea Academiei - nu sunt absolvent, nu am terminat Academia, nu am facut master acolo - era un curs de o luna jumate in care am fost multi alti deputati, pe Siguranta si securitate nationala", a declarat Grindeanu.Un reportaj realizat de TVR Timisoara