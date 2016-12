Sebastian Ghita, a doua inregistrare VIDEO difuzata de Romania TV dupa disparitie: Toate dosarele cu patroni de media au fost masluite

(șeful SRI Prahova)

Fostul deputat Sebastian Ghita sustine in inregistrarea video ca a fost folosit de Laura Codruta Kovesi in dosarul Realitatea - Vintu.Acesta mai afirma ca la conducerea SRI Prahova ar fi fost numit un nou sef, in persoana lui "Sabin Iancu", care l-a "selectat pe procurorul Negulescu (Mircea Negulescu, care i-a instrumentat dosarele, n.r.) sa faca treburile murdare".Pentru sustinerea acestor afirmatii, Sebastian Ghita prezinta o inregistrare audio intre o persoana "M.N." si o alta persoana neidentificata in care este pomenit "Iancu"."Iata ca binomul exista, aceasta relatie e mai mult decat demonstrata", concluzioneaza Ghita.Este vorba de o inregistrare publicata initial de fostul senator Daniel Savu (membru PRU si fost ofiter SRI) pe blogul lui, in 18 septembrie 2016. Iata mai jos transcriptul acestei inregistrari, potrivit fostului senator Savu. (adnotarile cu rosu ii apartin lui Daniel Savu)."– M.N. : Claudia Tănase…da ? Claudia ! Hm ?– Interlocutor: Da tu ai încredere în Claudia asta ?– M.N.: Da ! Claudia mi l-a dat pe Bădescu, pe nașul, ca să fim ok, așa !– Interlocutor : Ea ți l-a dat pe Bădescu ?– M.N.: Ea cu Tănase, da !– Interlocutor : Tu lui Sabini-ai spus asta, de care ți-a dat …(neinteligibil) ?– M.N.: Nu…– Interlocutor : Știa de la tine …– M.N.: Da. Păi nu ți-a zis ? Ti-a zis !– Interlocutor : Nu .– M.N : Știa de la mine, normal, că doar de la cine era să știe ! Da ? Și pe urmă chestia că domne’, ca Enache, cu presa, cu…– Interlocutor : Tot Claudia ți-a spus-o ?– M.N.: Nu, aia știu de la altă lume…Știu de la Pătraru. Mă certa pe mine Pătraru, că dai la doua capete, făceau d’alea, că facem noi….– Interlocutor : Pătraru nu e prieten cu Saghel ?– M.N.: Știi, am avut eu o relație cu Claudia, mi-a zis-o Pătraru– Interlocutor : Mă, nu te-a rugat nimeni !– M.N.: Mi-a zis Pătraru, mă ! Cum nu m-a anunțat nimeni ?– Interlocutor: Asta este șantaj, mă !– M.N. : Păi e șantaj, mă !– Interlocutor : Dă-l pe Pătraru pentru șantaj, dă-l în p… măsii ….– M.N.: De ce să-l bag pe Pătraru ? …(neinteligibil)– Interlocutor : Ce treabă are el că ai regulat-o tu pe Claudia ?– M.N. Păi eu le regulez pe toate, să moară mama ! Nu pot să stau o oră ! Deci nu pot să mă salut cu o femeie cunoscută pe ….– Interlocutor: Ăsta-i șantaj ! Ăsta-i șantaj !– M.N: Știu ! Da, chestia asta o stii numai tu și Sabin!".In continuarea inregistrarii video, Sebastian Ghita acuza, reluand informatii publicate pe diverse site-uri , inclusiv luju.ro , "date si informatii extrem de grave despre situatia primarului Ploiestiului, Iulian Badescu", respectiv o legatura intre acesta, procurorul Negulescu judecatorul Iulian Dinu si avocata Claudia Tanase.Ghita i-a acuzat din nou pe procurori ca ameninta cu inchisoarea pentru a obtine denunturi sau ca dau "mita" pedepse mai mici in schimbul acestor denunturi."Toate aceste lucruri false inventate ma fac sa cred ca alunecam cu mult prea multa viteza pe o panta mult prea abrupta, ca societate si ca oameni", a afirmat Sebastian Ghita."Voi veni in episoadele urmatoare cu noi date, elemente si detalii care sa va faca sa intelegeti cum functioneaza acest sistem, cine sunt sefii si cine sunt beneficiarii", a incheiat Ghita.Reamintim ca Sebastian Ghita a disparut din 21 decembrie si nu s-a prezentat joi la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, pentru a semna conform procedurilor, in cadrul controlului judiciar dispus in dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.