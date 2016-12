Ministerul Educatiei: Concursul national de dezbateri "Tinerii dezbat" devine olimpiada nationala

Competitia a fost initiata in anul 2009 de Ministerul Educatiei si partenerii sai, sub forma unui concurs national de dezbateri oratorice.Decizia de transformare in olimpiada vizeaza cultivarea unei atitudini critice, logice si rationale in randul unui numar cat mai mare de tineri, precum si constientizarea valorilor cetateniei active si democratice, prin intelegerea realitatilor sociale, sustinerea dialogului interetnic si a nondiscriminarii, dezbaterea argumentata si exersarea atitudinii tolerante si deschise fata de diferentele sociale, etnice, economice, de sanatate, de gen etc., care pot constitui bariere in comunicare, se arata intr-un comunicat al Ministerului Educatiei.De asemenea, se urmareste dezvoltarea capacitatii de documentare, de argumentare si de utilizare a dovezilor in elaborarea unui discurs argumentativ, a gandirii critice si rationale, a fair-play-ului in rundele de dezbateri, in comunicarea scolara si in societate.Un obiectiv important il reprezinta si cunoasterea valorilor democratice, exersarea de catre elevi a practicilor democratice de baza in vederea asumarii rolului si statutului de cetatean activ. Nu in ultimul rand, prin organizarea acestei olimpiade, se pune accent pe dezvoltarea capacitatii de a face deosebirea, in raport cu un anumit context, intre "practici democratice" si "practici nedemocratice", identificand exemplele de buna practica din diverse domenii.Potrivit Ministerului Educatiei, publicul-tinta este format din elevii de liceu, fiecare unitate de invatamant avand dreptul sa inscrie echipe compuse din trei elevi la doua sectiuni: incepatori si avansati. La sectiunea 'incepatori' liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, pana la data inscrierii in concurs, nu au mai participat la nicio competitie de profil. Sectiunea 'avansati' este deschisa celor cu experienta competitionala anterioara, insa liceele se pot inscrie doar daca au echipe si la prima sectiune.Ministerul Educatiei, prin inspectoratele scolare judetene/ISMB, va lansa si va promova competitia in toate unitatile de invatamant preuniversitar care au elevi in clasele IX-XII, anunta temele de dezbateri pentru editia din fiecare an a olimpiadei si transmite precizari metodologice si detalii tehnice privind gestiunea rundelor, alegerea arbitrilor, rolurile vorbitorilor etc. Datele/perioadele de desfasurare a etapelor judeteana si nationala, precum si locul de desfasurare a etapei nationale se regasesc in Calendarul Olimpiadelor Nationale Scolare, publicat anual de MENCS.In context, un obiectiv important al Ministerului Educatiei este formarea cadrelor didactice care vor antrena echipele participante. Astfel, cu sprijinul partenerilor, vor fi organizate sesiuni de formare in domeniul dezbaterilor dedicate profesorilor coordonatori.Prima editie a Olimpiadei nationale de argumentare, dezbatere si gandire critica "Tinerii dezbat" se va desfasura in acest an scolar.