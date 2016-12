Patent SF al retailerului Amazon: Depozite la 14.000 de metri altitudine din care sa se lanseze roiuri de drone cu comenzile clientilor

Compania a patentat planurile futuriste pentru enorme "centre de de executie aeriene" care ar urma sa fie folosite ca baze pentru livrari catre clienti. Depozitele vor fi suspendate cu cabluri de zepeline aflate la altitudini de pana la 13-14.000 de metri si incarcate cu produse des solicitate.Cand un cumparator face o comanda, o drona de la bord plonjeaza catre sol si o livreaza, ea fiind apoi trimisa inapoi pe statie cu o naveta care va avea ca rol si refacerea stocurilor si realimentarea depozitului zburator.Amazon testeaza diferite tipuri de drone pentru livrari de mai multi ani. Acestea, care pot calatori 15 km in 30 de minute, se confrunta cu potentiale probleme in zonele urbane unde sunt multe pericole si unde sunt dificil de gasit spatii de depozitare.Patentul descrie cum vehicule aeriene fara pilot (UAV) ar fi capabile sa "coboare de la altitudine cu putina -sau fara - energie alta decat cea pentru a ghida UAV-urile catre destinatia de livrare si/sau stabiliza UAV-ul cand coboara".In document se spune ca depozitele ar putea pluti la 13.700 de metri deasupra zonelor urbane (peste altitudinea avioanelor comerciale), dar ar putea cobora pana la 600 de metri daca trebuie sa acopere o zona mai mica, precum in cazul unui eveniment sportiv. La aceasta inaltime, ar fi vizibile si ar putea avea afisate reclame.Multe patente au nevoie de ani de zile pentru a fi puse in practica - daca se intampla pana la urma - dar Amazon a fost agresiva in ideea sa ca livrarile cu drone ar putea fi viitorul, reducand aglomeratia de pe drumuri si permitand livrari mai rapide.Amazon a facut la mijlocul acestei luni, in Marea Britanie, prima livrare comerciala cu drona, la trei ani dupa ce compania a inceput testele cu o tehnologie foarte controversata.