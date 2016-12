Petre Toba, dat afara din Ministerul de Interne

Tot joi, Iohannis a semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigada - cu o stea, la trecerea in rezerva, a colonelului Craciun Marius-Dumitru din Ministerul Apararii Nationale, la data 31 decembrie 2016.In urma cu o saptamana, ministrul Educatiei, Mircea Dumitru, a semnat ordinele privind retragerea titlurilor de doctori pentru Petre Toba, fost ministru al Afacerilor Interne, si Florentin Pandele, primar al orasului Voluntari.Cele doua ordine de retragere ale titlurilor de doctor au fost publicate joi pe site-ul Ministerului Educatiei.In octombrie, Comisiile de specialitate din Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) au dat verdicte de plagiat "masiv" atat in cazul tezei de doctorat a lui Petre Toba, cat si a lui Florentin Pandele.In septembrie 2015, presedintele Klaus Iohannis a avizat efectuarea urmaririi penale fata de fostul ministru de Interne Petre Toba, sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizarea faptuitorului."Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 septembrie a.c., Ministrului Justitiei cererea de urmarire penala a domnului Toba Petre, Ministrul Afacerilor Interne in perioada noiembrie 2015 - septembrie 2016, pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 280/P/2016 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei, urmand a se proceda conform legii, avand in vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 109 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Deciziei Curtii Constitutionale nr. 270/2008", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Administratiei Prezidentiale.Procurorul general Augustin Lazar a trimis luni presedintelui Klaus Iohannis cererea DNA privind efectuarea urmaririi penale fata de fostul ministru de Interne Petre Toba, sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizarea faptuitorului."In temeiul dispozitiilor art. 109 alin. 2 din Constitutia Romaniei, ale art. 12 si art. 19 din Legea nr. 115/1999, ale Deciziei nr. 270 din 10.03.2008 a Curtii Constitutionale si ale art. 305 alin. 4 din Codul de procedura penala, Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis Presedintelui Romaniei referatul Directiei Nationale Anticoruptie prin care se solicita formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de Toba Petre, ministru al Afacerilor Interne, sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizarea faptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal", se arata intr-un comunicat al Parchetului General citat de Agerpres.Potrivit DNA, pe 1 aprilie 2016, in contextul in care la DNA se afla in instrumentare dosarul 20/P/2016, prin care au fost trimisi in judecata Gabriel Oprea si alte persoane, Petre Toba, in calitate de ministru al Afacerilor Interne, a refuzat declansarea procedurii de declasificare partiala a unor documente."Solicitarea procurorilor, formulata in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala si cele din domeniul informatiilor clasificate, viza cateva paragrafe din ordine emise la nivelul ministerului, privind normativele a caror incalcare a fost retinuta in sarcina functionarilor acuzati penal in legatura cu gestionarea fondurilor operative. Concret, in prezenta cauza, s-a constatat ca ministrul Afacerilor Interne Toba Petre a refuzat, in mod discretionar, declansarea procedurii de declasificare a unor normative a caror incalcare vizeaza continutul constitutiv al infractiunilor de abuz in serviciu si deturnare de fonduri, adica intr-o situatie in care este exclusa protectia informatiilor clasificate, conform art. 3 din Legea nr. 182/2002, privind protectia informatiilor clasificate, intrucat ar conduce la ignorarea art. 10 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului (dreptul la un proces echitabil care include dreptul de informare asupra acuzatiei penale)", sustine DNA.Totodata, necesitatea declasificarii normativelor mentionate are la baza, conform DNA, si prevederile art. 137 din Constitutia Romaniei, potrivit carora gestionarea si controlul fondurilor institutiilor publice trebuie reglementate prin normative neclasificate, respectiv prin legi."Lipsa de transparenta in administrarea fondurilor operative a condus la aruncarea in derizoriu a destinatiei legale a fondurilor operative, respectiv realizarea securitatii nationale. Din probele cauzei a reiesit ca au fost cumparate bunuri care nu au nicio legatura cu interesul general de maxima importanta pentru care au fost alocate fondurile operative (casute de papusi cu nisipar si tobogan, in valoare de 7.000 lei, carti de joc, darts cu sageti, arcuri de tir, plase de tir, mingi de volei in valoare de circa 4.000 lei, banda de alergare, in valoare de circa 12.000 lei, cuptor electric, in valoare de circa 17.000 lei, stilouri in valoare de 13.000 lei, uniforme de chestor, pavele, carti in editii de lux, legate in piele, pe comanda, mese festive ale ofiterilor neoperativi ai DIPI)", precizeaza procurorii.DNA arata ca, in situatii absolut similare (deturnarea fondurilor pentru protectia martorilor si, respectiv, deturnarea fondurilor operative), Petre Toba a procedat complet diferit: a declasificat normativele MAI in dosarul nr. 596/P/2015, dar a refuzat solicitarea procurorilor in dosarul nr. 20/P/2016."Astfel, ministrul Toba a dat curs, in luna ianuarie 2016, solicitarii DNA si a declasificat normele privind administrarea si controlul fondurilor pentru protectia martorilor, gestionate de o structura a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Oficiului National pentru Protectia Martorilor (ONPM), o parte dintre norme fiind absolut identice cu cele referitoare la administrarea fondurilor operative, fondurile gestionate de ONPM fiind o categorie speciala de fonduri operative", mai spune DNA.In acest dosar sunt cercetati fostii sefi ai DIPI Rares Vaduva, Gheorghe Nicolae si Gelu-Marin Oltean; precum si Nelu Zarnica, fost sef adjunct al DIPI; Gheorghe Popa, fost sef adjunct al DGIPI (structura operativa a DIPI); Ioan-Dorin Popa, fost sef adjunct Diviziune administrativa a DIPI. De asemenea, sunt urmariti penal alti 18 angajati DIPI.Procurorii au constatat ca angajati din cadrul DIPI, sub pretextul existentei unor cheltuieli pentru activitati informativ-operative, au intocmit rapoarte care au fost aprobate de persoane din conducere si in baza carora sume din fondurile operative au fost folosite, in mod nelegal, pentru cheltuieli de protocol, inzestrarea institutiei ori au fost folosite in interes personal de catre persoane din conducerea institutiei.