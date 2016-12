Insotitorii ranitilor din clubul Colectiv aflati in tratament in spitale vor primi bani si dupa 1 ianuarie 2017

"Au fost luate cateva masuri printr-o hotarire de guvern pentru continuare sprijinului acordat persoanelor ranite in incendiul din clubul Colectiv. Asadar, persoanele grav afectate in urma incendiului din 30 octombrie 2015 in clubul Colectiv care beneficiaza de servicii medicale cu internare sau in ambulatoriu vor fi sprijinite financiar si dupa 1 ianuarie 2017 pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de urmarea tratamentelor", a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului, Liviu Iolu, potrivit News.ro.Aceste ajutoare de urgenta se acorda pana la finalizarea perioadei de tratament, termenul limita fiind sfarsitul anului 2018, indiferent daca tratamentul se efectueaza in tara sau strainatate."Este vorba despre alte tratamente decat cele sustinute in OUG 56 din 2015 privind plata tratamentului in strainatate, respectiv sprijin pentru insotitorii victimelor acordat din bugetul Ministerului Muncii", a aratat Iolu.Acest ajutor acopera costuri legate de cazarea si transportul persoanelor insotitoare si vor fi acordate pe numele victimelor, dat fiind faptul ca au fost "situatii complicate" din acest punct de vedere."Ajutoarele se acorda in felul umator: echivalentul in lei a cate 2.000 euro lunar, in cazul tratamentului in strainatate, cate 100 de lei/zi in cazul tratamentului in tara in alta localitate decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau are resedinta ranitul, cate 30 lei/zi in cazul tratamentului in tara in localitatea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau are resedinta ranitul", a aratat lolu.