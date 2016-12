Liviu Luca a fost retras de guvern din CES-ul european

In acest sens, Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum cu tema "Propunere retragere reprezentant al Romaniei in cadrul Comitetului Economic si Social European (CESE)", au precizat sursele citate.Liviu Luca era unul dintre reprezentantii sindicatelor in CESE.Sindicalistul Liviu Luca se afla in penitenciar, fiind condamnat, in iulie, la sase ani de inchisoare in dosarul falimentarii companiei Petromservice.