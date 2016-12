O companie americana va plati o croaziera in Caraibe pentru toti cei 800 de angajati

Gary Bertch, care conduce compania Bertch Cabinets din Waterloo, Iowa, a anuntat pe Facebook ca va plati pentru toti angajatii o croaziera de cinci zile in Caraibe, la inceputul anului 2017."Vom opri toate activitatile pe 9-13 ianuarie, pentru a putea sa plecam in insoritele Caraibe! Aceasta calatorie nu ar fi fost posibila fara munca grea a incredibililor nostri asociati! Vacanta placuta tuturor!", a scris Bertch.El a anuntat ca a rezervat patru avioane care ii vor transporta pe angajati direct la Miami. Inainte de a se imbarca pentru croaziera in insulele Caraibe, angajatii vor fi cazati la un hotel de 5 stele.Bertch a explicat ca anul trecut a promis angajatilor croaziera pentru a-i stimula sa indeplineasca anumite obiective."Am incercat sa ii incurajam pe oameni sa faca un efort pentru a atinge diverse obiective", a declarat el publicatiei The Courrier.Compania si-a recompensat periodic angajatii de-a lungul anilor, dar nu a mai putut face acest lucru din 2005 din cauza recesiunii.